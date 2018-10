Digitale Akte optimiert Unternehmensprozesse

Hamburg (ots) - Die Digitalisierung bringt Unternehmen unzähligeVorteile. Doch der Weg zum vollständig digitalisierten Büro ist oftnoch steinig. Iron Mountain zeigt, wie Unternehmen ihr Geschäft durchpapierlose Prozesse optimieren können.Webinar zum Thema: 7. November, 14 Uhr, Anmeldelink siehe untenLaut "Digital Office Index 2018" - einer Befragung von 1.106Unternehmen ab 20 Mitarbeitern des Bitkom e.V. - hat jedes vierteUnternehmen bislang noch keine einzige Akte digitalisiert. Sieben vonzehn Unternehmen haben ihre Akten wenigstens schon teilweisedigitalisiert. Dabei bringt der Umstieg von Papier auf digitaleDokumente zahlreiche Vorteile mit sich. So lassen sich beispielsweisemanuelle, administrative Prozesse reduzieren und das Auffinden vonInformationen erleichtern. Die digitale Akte ebnet den Weg zudigitalen Workflows und erhöht systematisch deren Effizienz undEffektivität. Gleichzeitig wird die Umwelt durch den Verzicht aufAusdrucke geschont.Iron Mountain berät Firmen bei der nahtlosen Integration vonphysischer und digitaler Welt des Informationsmanagements.Individuell werden Punkte identifiziert, an denen das Papieraufkommenverringert oder sogar ganz eliminiert werden kann. Aufwändige, mitmanuellen papierbasierten Back-Office-Aufgaben einhergehendeArbeitsprozesse in den Bereichen Kreditorenbuchhaltung,Debitorenbuchhaltung, Vertragsmanagement oder Personal lassen sichauf digitale Arbeitsabläufe umstellen und automatisieren. Durch dieWorkflow-Automatisierung können sich Kunden auf ihreKerngeschäftsprozesse konzentrieren, gewinnen Zeit für wertschöpfendeTätigkeiten und reduzieren Betriebskosten. "Gerade sehr aktive Akten,wie beispielsweise Personalakten, profitieren von einerDigitalisierung", weiß Ralf Kettnaker, Business Consultant bei IronMountain. "Die Kosten für die Digitalisierung sind hier bereits nachwenigen Monaten wieder eingespart. Viele Kunden, die zunächst einehybride Aktenverwaltung betrieben haben, sind mittlerweile komplettauf digitale Lösungen umgeschwenkt."Im Rahmen der Webinar-Reihe "Physical meets Digital" können Siesich hier für das Webinar "Papierlose Prozesse: So optimieren Sie IhrGeschäft" mit Ralf Kettnacker, Business Consultant bei Iron Mountain,sowie Detlef Bornhof, Senior Solution Architect bei Hyland SoftwareGermany GmbH, anmelden: http://ots.de/eFO82QPressekontakt:patrick.wandschneider@berkeleypr.comOriginal-Content von: Iron Mountain, übermittelt durch news aktuell