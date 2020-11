Digitalberatung LEAD gewinnt Best of Consulting Award der Wirtschaftswoche

Berlin (ots) - Die Berliner Unternehmensberatung LEAD Mindsets & Capabilities gewinnt den Best of Consulting Award in der Kategorie Organisation / Change Management. Die Auszeichnung wird jedes Jahr vom Magazin "Wirtschaftswoche" vergeben.LEAD unterstützt Organisationen dabei, sich erfolgreich für die digitale Zukunft aufzustellen. Dabei stehen die Themen agile Führung, Lern- und Experimentierkultur, iteratives Arbeiten sowie erfolgreich Verantwortung teilen im Mittelpunkt. LEAD erhält den "Best of Consulting" Award für die herausragende Begleitung der digitalen Transformation des Maschinenbauers TRUMPF. Die Beraterinnen und Berater von LEAD entwickelten gemeinsam mit TRUMPF unter anderem eine interaktive Workshopreihe und trainierten alle 1.400 Führungskräfte."Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung," so Maj Seider, Geschäftsführerin von LEAD Mindsets & Capabilities. "Unser Erfolg zeigt, dass Beratung sich geändert hat. Bei LEAD arbeiten und lernen wir gemeinsam mit unseren Klienten, und das kommt gut an!"Die stark wachsende Beratung LEAD Mindsets & Capabilities hat trotz Corona-Krise gerade das stärkste Quartal ihrer Geschichte geschlossen und weitere Mitarbeitende eingestellt. Zu den Klienten zählen führende Startups, mittelständische und große Unternehmen, Bundesministerien, sowie große gemeinnützige Organisationen.Tobias Leipprand, Mitgründer von LEAD: "Gerade in der Coronakrise ist der Veränderungsdruck enorm. Einerseits gibt LEAD Kraft Mut und Klarheit in turbulenten Zeiten. Andererseits schaffen wir Räume für Veränderung, in denen auch Platz für die Ängste und Sorgen der Mitarbeitenden ist."Über LEADLEAD stärkt gute Führung für die digitale Welt. Das 2012 gegründete Social Business besteht aus einer Akademie für Führungskräfte, der LEAD Academy gGmbH, und der Unternehmensberatung LEAD Mindsets & Capabilities GmbH.Die gemeinnützige LEAD Academy bringt Führungskräfte aus Wirtschaft, Staat und Gesellschaft in innovativen Lernformaten zusammen, online wie offline. Dabei geht es sowohl um die besten Werkzeuge für Führung heute als auch um die Frage nach Verantwortung von Führung in der digitalen Welt. Die Beratung unterstützt große Unternehmen, Startups, Ministerien und gemeinnützige Organisationen. Das Angebot umfasst Leistungen zu Digitale Transformation, Leadership Development, Teamentwicklung, und (digitale) Unternehmenskultur.Wirkung ist bei LEAD wichtiger als Profit: Mit 10% ihrer Gewinne finanziert die Beratung Stipendien für NGOs in der LEAD Academy, und gemeinnützige Klienten zahlen nur einen Bruchteil der Beratungskosten.Pressekontakt:Maj Wad Seider, Geschäftsführerin, maj.seider@lead.berlin, 0151 53559128Dr. Tobias Leipprand, Mitgründer und Partner, tobias.leipprand@lead.berlin, 0175 1681579Original-Content von: LEAD Mindsets & Capabilities GmbH, übermittelt durch news aktuell