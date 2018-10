Digital zum Förderkredit: COMPEON erleichtert Unternehmen den Zugang zu Fördermitteln

Düsseldorf (ots) - Durch die technische Anbindung der VÖB-ServiceGmbH können COMPEON Kunden zukünftig bei ihren Finanzierungsvorhabenvollautomatisiert auf das umfangreiche Förderangebot von 61Finanzierungsinstituten, darunter die bundes- und ländereigenenFörderbanken, zurückgreifen.Fördermittel sind für Unternehmen von sehr großem Interesse.Allerdings werden diese der Mehrzahl der Unternehmen (60,3 Prozent)bei einer Finanzierung im Normalfall nicht angeboten. Dies ergab eineaktuelle Studie zur Mittelstandsfinanzierung von COMPEON. UmUnternehmen den Zugang zu Fördermitteln zu erleichtern undFörderfähigkeit früh im Prozess zu prüfen, arbeitet das Finanzportalfür den Mittelstand bereits mit ausgewählten Förderbanken zusammen.Diesen und weiteren Kooperationspartnern wird nun eine zusätzlicheOption zur technischen Integration ermöglicht und auch COMPEON Kundenprofitieren stark von der Erweiterung: Mit der Anbindung derFördermitteldatenbank von VÖB-Service, einer 100-prozentigenTochtergesellschaft des Bundesverbandes Öffentlicher BankenDeutschlands (VÖB), wird das bestehende Angebot stark erweitert."Fördermittel sind für Unternehmen hochgradig attraktiv. Das zeigtnicht nur unsere Studie, das erleben wir auch immer wieder imKundenkontakt. Vielen Unternehmern ist aber nicht klar, wie sieFördermittel beziehen können. Deshalb prüfen wir schon heute dieFörderfähigkeit unserer Kunden im Finanzierungsprozess komplettautomatisch mit. Durch die Anbindung der Fördermitteldatenbank vonVÖB-Service integrieren wir für unsere Kunden nahezu alle inDeutschland verfügbaren Förderprodukte", sagt Dr. Nico Peters,Geschäftsführer der COMPEON GmbH.Dabei werden tagesaktuelle und zentral gepflegte Informationenüber Förderinstrumente mit digitalen Schnittstellen zur Verfügunggestellt. Die Fördermitteldatenbank von VÖB-Service, in dieser Formeinmalig in ganz Deutschland, umfasst Kredite und Zuschüsse der EU,alle bundesweiten Förderungen bis hin zu Förderprodukten aufLandesebene. Unterstützt werden beispielsweise Vorhaben im Bereichgewerblicher Mittelstandsfinanzierung und Bürgschaften. Mit denvorhandenen Schnittstellen lassen sich einfache Konditions- undProduktselektionen sowie komplexe Projekt-abfragen erstellen, dieumfassende Finanzierungsvorschläge mit dazu passendenFinanzierungs-bausteinen erzeugen."Wir freuen uns über die neue Kooperation, die unseren Kunden innoch größerem Maße die breite Vielfalt der Fördermittel erschließtund unser Angebot noch attraktiver macht", so Peters weiter. Dietechnische Lösung von VÖB-Service zur Digitalisierung desFördergeschäfts soll den Vertrieb aller verfügbaren Förderinstrumentesowie die Anbindung der Förderbanken an die Finanzierungsplattformvon COMPEON vereinfachen.Pressekontakt:Hannes DienelPressesprecherTel.: +49 160 966 149 12Fax: +49 211 97 5317 77E-Mail: hdienel@compeon.deWeb: www.compeon.deOriginal-Content von: COMPEON GmbH, übermittelt durch news aktuell