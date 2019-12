Neckarsulm (ots) - Mit 500.000 Euro unterstützt Lidl die Tafeln über den"Zukunftsfonds" bei der Finanzierung von Fördermaßnahmen für ehrenamtlicheHelfer und trägt so dazu bei, die professionelle Arbeit der Tafeln zu sichern.Die Tafel-Aktiven erhalten in Seminaren, Projekten und Konferenzen im Rahmen der"Tafel-Akademie" für ihr Engagement nützliches Wissen. "Qualifizierte undmotivierte Ehrenamtliche sind die Basis und das Herz unserer täglichen Arbeit.Es ist uns sehr wichtig, unsere Freiwilligen zu fördern und miteinander zuvernetzen. Wir freuen uns sehr, dass Lidl uns dabei unterstützt", erklärt JochenBrühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland e.V.Weniger Lebensmittelverschwendung dank "Zukunftsfonds"2018 hat Lidl dem Dachverband Tafel Deutschland e.V. bereits eine Million Eurofür den neu gegründeten Tafel-"Zukunftsfonds" zur Verfügung gestellt, um dieArbeit des Vereins digitaler und damit zukunftsfähig zu machen. Mit dem"Zukunftsfonds" werden die am Projekt "Tafel macht Zukunft - gemeinsam digital"teilnehmenden regionalen Tafeln unter anderem mit Tablets oder Smartphonesausgestattet, die benötigt werden, um die maßgeschneiderte und vomBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) geförderteeco-Plattform für die "Lebensmittelrettung 2.0" nutzen zu können. Diese sollLebensmitteleinzelhändler wie Lidl und die Tafeln digital miteinander vernetzen,um Lebensmittel gezielt abzuholen, wenn Überschüsse in den Filialen anfallen unddadurch Lebensmittelverschwendung zu reduzieren."Weniger Lebensmittelverschwendung und dabei gleichzeitig Gutes tun: Mit unsererUnterstützung des 'Zukunftsfonds' treiben wir die Umstellung derLebensmittelspende auf digitale Tools und Plattformen voran und helfen denTafeln dabei, noch effizienter zu werden", sagt Carolin Brandmayer,Geschäftsführerin bei Lidl Deutschland.Kunden spenden 18. Million am Lidl-Pfandautomaten und rund 80 Tonnen ProdukteWeitere Unterstützung bekommen die Tafeln von Lidl-Kunden. Bereits seit März2008 bietet Lidl die Möglichkeit, an seinen mittlerweile etwa 6.100Pfandautomaten in rund 3.200 Filialen bei der Rückgabe von Leergut einen Teil-oder den gesamten Pfandbetrag über einen Knopf für die Tafeln zu spenden. Indiesem Jahr ist die Gesamtspendensumme auf 18 Millionen Euro angewachsen.Auch bei der ersten digitalen "Kauf-1-Mehr"-Aktion vom 30. September bis 19.Oktober haben die Lidl-Kunden fleißig gespendet. Dank mehr als 110.000verkaufter Spendenkarten erhielten die regionalen Tafeln rund 80 TonnenProdukte, die bei den Ausgabestationen der regionalen Tafeln dringend benötigtwerden, aufgrund der längeren Haltbarkeit jedoch seltener bei der täglichenWarenabholung verfügbar sind. Dazu gehören Röstkaffee, Spaghetti, haltbareVollmilch, Parboiled Reis, Junge Erbsen mit Möhrchen, Cornflakes,Brownies-Backmischung, flüssiges Vollwaschmittel und Zahncreme.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58227/4459357OTS: LidlOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell