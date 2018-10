Digital, modern und nachhaltig / Auf dem LVM-Landwirtschaftstag in Münster diskutierten Experten über die drängendsten Herausforderungen der Branche (FOTO)

Münster (ots) -Rund 1.000 Teilnehmer, darunter Landwirte und Branchenvertreteraus dem gesamten Bundesgebiet, waren am Dienstag, 23. Oktober, insMesse und Congress Centrum Halle Münsterland gekommen, denVeranstaltungsort des mittlerweile fünften Landwirtschaftstags derLVM Versicherung. In diesem Jahr stand er unter dem Motto"Landwirtschaft im Aufbruch - digital, modern und nachhaltig". MitSpannung erwartet wurde der Vortrag von Gastrednerin Julia Klöckner.Die Bundeslandwirtschaftsministerin erläuterte in ihrem Vortrag, inwelche Richtung die Politik die landwirtschaftliche Entwicklung inZukunft steuern will.Zuvor hatte LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleukergegenüber den anwesenden Vertretern aus Landwirtschaft, Wissenschaftund Politik die Verbundenheit der LVM mit der Landwirtschaft zumAusdruck gebracht. Schließlich seien es die Landwirte gewesen, diedie LVM vor über 120 Jahren als regionalenHaftpflichtversicherungsverein ins Leben gerufen hätten. "VonLandwirten - für Landwirte" - so habe das Gründungsmotto damalsgelautet. Kleuker: "Ohne das Engagement der Bauern im Jahr 1896 gäbees die LVM Versicherung nicht. Auch wenn wir heute als bundesweittätige Versicherungsgruppe mit etwa 3,5 Millionen Kunden wesentlichbreiter aufgestellt sind, besinnen wir uns immer wieder auf unserelandwirtschaftlichen Wurzeln."Digitalisierung als Schlüssel für Weiterentwicklung derAgrarwirtschaftIn ihrer Rede betonte Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner, dass man nur dann langfristig wettbewerbsfähig sein könne,wenn man tragfähige Antworten auf die zahlreichen Fragen imZusammenhang mit der wachsenden Weltbevölkerung, Klimawandel,Verbrauchererwartungen und Tierwohl finde. Die Ministerin: "DieDigitalisierung ist für mich ein Schlüssel für die weitereEntwicklung der Agrarwirtschaft in den kommenden Jahren. Sie ist einMittel zum Zweck, um zum Beispiel das Tierwohl zu messen und zuvermehren, die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen oderauch den Beruf des Landwirts leichter und attraktiver zu gestalten.Sie bietet uns die Instrumente für mehr Nachhaltigkeit, für mehrTransparenz. Das romantisierende Bild von Acker, Stall und Bauer lebtweiter, obwohl sich die Realität weiterentwickelt hat." Technisierungund Digitalisierung ermöglichten einen noch nachhaltigeren Umgang mitnatürlichen Ressourcen wie Boden, Luft und Wasser, so Klöckner.In seinem anschließenden Vortrag prognostizierte ZukunftsforscherMatthias Horx, dass vor allem zwei Trends die weitere Entwicklung derBranche prägen werden. Zum einen werde man auf eine großflächigereund zugleich hochtechnisierte Landwirtschaft treffen, die eher inRichtung einer biologischen Rohstoffwirtschaft tendiere. Darüberhinaus werde ein Wachstum einer renaturalisierten Agri-Kulturstattfinden, in der Elemente der alten bäuerlichen Landwirtschaft mitmoderner, bewusster Ernährung und dem Bio-Sektor verschmelzen. Horx:"Dabei geht es um Tierwohl, eine ökologisch differenziert gestalteteLandschaft, um neue Formen der ,direkten Gastronomie', wo dasFeinschmecker-Restaurant direkt vom Feld, aus dem Stall oder demTeich bedient wird."Moderne Technik nutzen und nachhaltig wirtschaftenDr. Eberhard Nacke, Leiter der Abteilung Produktstrategie beiClaas, stellte dar, wie sich die Landtechnik bis zum Jahr 2030verändern wird. Landwirte seien auch zukünftig an noch effizientererTechnik interessiert, um die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebeabzusichern. Bevor sich allerdings vollautonome und fahrerloseSysteme durchsetzen, würden Landmaschinen zunächst verschiedeneVorstufen der Automatisierung durchlaufen. Nacke: "Ob die neuentechnischen Möglichkeiten angenommen werden, ist letztendlich aberein Rechenexempel - denn auch Roboter benötigen eine Betreuung."Andreas Pelzer, Sachbereich Rinderhaltung bei derLandwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, setzte einen Fokus auf dasThema Nachhaltigkeit. Potenzial für mehr Tierwohl und Arbeitsqualitätkönne auch mit der Digitalisierung der Landwirtschaft einhergehen.Vor allem in der Automatisierung von Arbeitsprozessen ließen sichviele Vorteile bündeln. Pelzer: "Eine nachhaltige Produktion,Vermarktung und Verwendung sind in diesem Zusammenhang als diegrößten Herausforderungen zu sehen. Darüber hinaus müssen auch diesozialen Aspekte beachtet werden." Hierzu, so Pelzer, gehörten auchdie Forderungen nach einem verantwortungsbewussten Umgang mitProdukten und Lebensmitteln aus der Tierhaltung mit Blick auf Handel,Gesellschaft und Verbraucher.Mit seinem Vortrag "Finanzierung der Europäischen Agrarpolitik derZukunft - was erwartet die deutschen Landwirte?" eröffneteEU-Kommissar Günther Oettinger dann den zweiten Teil derVeranstaltung am Nachmittag. Daran schloss sich eine Diskussion überdie politischen Rahmenbedingungen mit den Landwirten Philipp SchulzeEsking (aus Billerbeck), Elmar Schulze-Heil (Amelsbüren), ThomasHaselmann (Glandorf) und dem Präsidenten des Westfälisch-LippischenLandwirtschaftsverbandes, Johannes Röring, an. 