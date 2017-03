Digital meets Analog - die Zukunft von Messe, Arbeit und Kommunikation live erleben (FOTO)

Aachen/Hannover (ots) -Was bringt die Zukunft? Wie beeinflusst die Digitalisierung unsertägliches Leben und unsere Art zu arbeiten und zu kommunizieren?Antworten auf diese Fragen, Informationen zum Thema Digitalisierungund eine Menge Wissen bietet vom 20.-24. März 2017 der Event "EinfachOnline Arbeiten".#EOA17, der Beweis, was Digitalisierung leisten kannDabei ist #EOA17 der beste Beweis, was die Digitalisierungbewirken kann. Mit dem Video-Cube auf Stand F82 in Halle 12 geht dieanaloge Messe die perfekte Symbiose mit einem digitalen Event ein.Vor Ort auf der CeBit streamen die Experten und Marktführer derBranche wie Microsoft, Innovaphone oder auch Plantronics live insInternet. Die Vorträge, Interviews und Diskussionen können aufYouTube, Facebook oder der virtuellen Messeplattform verfolgt undkommentiert werden. (www.eoa17.de)Trends, Themen und Thesen im LivestreamIn den verschiedenen Formaten werden u.a. die Zukunft derUnternehmenskommunikation oder auch der Wandel von Chefs zu digitalLeadern diskutiert. Seien Sie dabei, als Zuschauer im Internet unterwww.eoa17.de oder auch als Sprecher. Wenige Sendetermine sind nochverfügbar. (shop.aixvox.com).Über aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen.Wir helfen unseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuerTechnologien sowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern soderen interne- und externe Kommunikation langfristig -maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden und der dazugehörigenZielgruppe. Mit Hilfe unserer Workshops bieten wir Ihnen eineumfassende sowie professionelle Kommunikationsberatung.Durch unsere Publikationen, wie das Kompendium "Einfach AndersArbeiten" oder den PRAXISTIPPS Kundenkommunikation geben wirBranchenwissen und Expterten-Know-how weiter und schaffen dasBewusstsein für die Möglichkeiten neuen und anderen Arbeitens.Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhow beraten wirzielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg von Unternehmennachhaltig zu steigern.www.aixvox.comwww.einfach-online-arbeiten.dePressekontakt:Simone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell