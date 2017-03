Digital meets Analog - Einfach Online Arbeiten streamt live von der CeBIT (FOTO)

Aachen/Hannover (ots) -"Digital meets Analog" ist das Motto der diesjährigen CeBIT. Undauch die Digitalisierung ermöglicht erst die EOA17. Bereits in denletzten Jahren fand die virtuelle Messe bisher ausschließlich im Netzauf einem virtuellen Messegelände statt.In diesem Jahr gibt es jedoch eine spannende Neuerung, die wiedermehr Analoges in die digitale Veranstaltung bringt. Vom 20. bis zum24. März 2017 ist die Einfach Online Arbeiten mit einem Stand auf derCeBIT vertreten, wobei sich der EOA-Stand deutlich von den anderenAusstellern unterscheidet.Livestream aus dem Video-CubeGrund hierfür ist der Video-Cube, der mit hochwertigem Sound- undVideo-Equipment ausgestattet ist und Platz für mehrere Personenbietet. Er dient dazu, Raum für Vorträge, Interviews undDiskussionsrunden zu bieten, die von einem professionellenAufnahme-Team auf direktem Wege ins Internet gestreamt werden: Liveabrufbar über YouTube, Facebook und die virtuelle Messeplattform.Die zu behandelnden Themen drehen sich allesamt um dieDigitalisierung, so dass "Klassiker" wie UC, Cloud-Computing,Security und IT-Sicherheit ebenso angesprochen werden wie News zuaktuellen Themenbereichen, beispielsweise Smarter Working undkünstlicher Intelligenz.Durch die Kombination aus virtueller Messe und analogen Vorträgenauf der CeBIT profitiert die EOA17 von den Vorteilen dieser beidenVeranstaltungen und mit ihr Besucher, Aussteller und Interessenten:Die Veranstaltung genießt nicht nur ein deutlich erweitertesPublikum, da die Vorträge nicht nur auf der CeBIT, sondern auchonline mitverfolgt werden können, sie ist auch über alle denkbarenEndgeräte erreichbar. Smartphone, Tablet, Laptop, PC - Sieentscheiden, wann und von wo sie zuschalten wollen.365 Tage Einfach ONLINE ArbeitenZudem können Sie die Vorträge auch im Nachhinein anschauen, fallsSie zur Live-Sendezeit nicht verfügbar sind: Alle Livesessions werdenaufgezeichnet und können auch nach Eventende online angerufen werden.Darüber hinaus können Sie sich nicht nur auf der CeBIT, sondern auchonline mit anderen Messebesuchern und Interessierten über die Themenaustauschen, da alle drei Sendekanäle eine Kommunikation unter denZuschauern ermöglichen. Zu guter Letzt können Sie während derVorträge live per Chat Fragen in die Runde stellen.Wenn Sie noch weiteres über die EOA17 erfahren wollen oder sichfür die verschiedenen Vortrags-Formate interessieren, finden Sie aufder EOA-Website und im EOA-Shop weitere Informationen. Ansonstenfreuen wir uns, Sie live vor Ort auf der CeBIT 2017 in Halle 12 anStand F82 begrüßen zu dürfen.Über aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen.Wir helfen unseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuerTechnologien sowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern soderen interne- und externe Kommunikation langfristig -maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden und der dazugehörigenZielgruppe. Mit Hilfe unserer Workshops bieten wir Ihnen eineumfassende sowie professionelle Kommunikationsberatung.Durch unsere Publikationen, wie das Kompendium "Einfach AndersArbeiten" oder den PRAXISTIPPS Kundenkommunikation geben wirBranchenwissen und Expterten-Know-how weiter und schaffen dasBewusstsein für die Möglichkeiten neuen und anderen Arbeitens.Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhow beraten wirzielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg von Unternehmennachhaltig zu steigern.www.aixvox.comwww.einfach-online-arbeiten.dePressekontakt:aixvox GmbHSimone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell