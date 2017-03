Digital meets Analog - #EOA17, das neue Mittel gegen Messemüdigkeit (FOTO)

Aachen/Hannover (ots) -Messemüde? Nicht mit uns. Das neue Mittel gegen die anhaltendeMessemüdigkeit heißt #EOA17 und ist ab Montag auf der CeBITerhältlich.Unter dem Motto "Digital meets Analog" bietet die virtuelle MesseInterviews, Vorträgen und Podiumsdiskussionen - die Digitalisierungmacht es möglich. Denn die #EOA17 streamt live von der CeBIT insInternet, auf Facebook, Youtube und der virtuellen Messeplattform. Sokann jeder dabei und den Beiträgen folgen oder auch den Expertenseine Fragen stellen.Die perfekte Symbiose von analoger Messe und digitalem Event.Vor Ort in Halle 12 Stand F82 bietet der Video-Cube vom 20. Bis24.3.2017 die Möglichkeit, Interviews, Live-Vorträge undPodiumsdiskussionen zu realisieren. Mit High End Equipment, optimalerAkustik und Moderation können alle Beiträge sowohl live vor Ort, alsauch auf Facebook, YouTube und die virtuelle Messeplattformübertragen werden. So werden nicht nur die bis zu 200.000 Besucherund 3300 Aussteller der CeBIT erreicht, sondern potentiell weltweitmehrere Millionen Menschen mit Zugang zum Internet.Vielfältige ThemenweltenOb Digitalisierung, die Revolution der Unternehmenskommunikationoder auch Smarter Working, die #EOA17 lebt von der Themenvielfalt,die die Experten von Marktführer wie Microsoft, neuwork oder auchInnovaphone bieten. Zusätzlich zu fundiertem Fachwissen, bieten dieVortragenden auch Informationen zu Trends und Innovationen undberichten über Erfolgsbeispiele aus Wirtschaft und Industrie.365 Tage Einfach ONLINE ArbeitenChatten auf der Messeplattform, Netzwerken auf Facebook oder demLivestream auf YouTube folgen, die #EOA17 bietet viele Möglichkeiten,live dabei zu sein. Mobil per Tablet, Smartphone oder auch auf demheimischen Laptop oder dem Büro-PC, mit einem Klick sind Sie auf derMesse. Keine Zeit gehabt? Kein Problem! Die Videos der #EOA17 sindauch nach der CeBIT auf YouTube verfügbar und können jederzeitangeschaut und geteilt werden. Weitere Informationen zur EOA17 findenSie unter www.einfach-online-arbeiten.de oder shop.aixvox.comÜber aixvoxAls neutrale Kommunikations-Architekten und AachenerUnternehmensberatung entwickelt die aixvox GmbH moderne undnachhaltige Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen.Wir helfen unseren Geschäftspartnern bei der Integrierung neuerTechnologien sowie zeitgemäßer Arbeitskonzepte und verbessern soderen interne- und externe Kommunikation langfristig -maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden und der dazugehörigenZielgruppe. Mit Hilfe unserer Workshops bieten wir Ihnen eineumfassende sowie professionelle Kommunikationsberatung.Durch unsere Publikationen, wie das Kompendium "Einfach AndersArbeiten" oder den PRAXISTIPPS Kundenkommunikation geben wirBranchenwissen und Expterten-Know-how weiter und schaffen dasBewusstsein für die Möglichkeiten neuen und anderen Arbeitens.Mit innovativen Ideen und langjährigem Knowhow beraten wirzielgerichtet, um die Präsenz und den Erfolg von Unternehmennachhaltig zu steigern.www.aixvox.comwww.einfach-online-arbeiten.dePressekontakt:Simone RongenTel. +49.241.4133.148Email sr@aixvox.netOriginal-Content von: aixvox GmbH, übermittelt durch news aktuell