Potsdam (ots) -In jedem Unterrichtsfach ganz einfach und sicher mit digitalenInhalten arbeiten zu können - das wünschen sich viele Schulen inDeutschland. "Mit der HPI Schul-Cloud schaffen wir die technischeGrundlage dafür, dass Lehrer und Schüler sehr einfach auf einedigitale Lernumgebung und auf digitale Inhalte zugreifen können. Undzwar so einfach, wie Apps über Smartphones oder Tablets nutzbarsind", sagt Professor Christoph Meinel, Leiter desSchul-Cloud-Projekts und Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI).Deutschlandweit testen derzeit rund 100 ausgewählte Schulen ineinem Pilotprojekt die HPI Schul-Cloud, die von Wissenschaftlern amHasso-Plattner-Institut (HPI) gemeinsam mit dem nationalenExcellence-Schulnetzwerk MINT-EC und weiteren Bildungsexpertenentwickelt und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF) gefördert wird.In der Pilotphase bringt das HPI Vertreter und Experten ausSchulen, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft regelmäßigzum Austausch zusammen. Das nächste Mal zum Schul-Cloud-Forum vom 25.- 26. März 2019 in Potsdam. Rund 100 Gäste werden dort über dieHerausforderungen einer erfolgreichen Digitalisierung imBildungsbereich diskutieren oder von ihren Erfahrungen mit derSchul-Cloud im Unterricht berichten. Außerdem stellt das HPISchul-Cloud-Team neue Funktionen vor und plant zur Vertiefungeinzelner Themenkomplexe ein Barcamp am zweiten Veranstaltungstag,das allen Interessierten offen steht.WAS: Schul-Cloud-ForumWANN: 25.-26. März 2019WO: Hasso-Plattner-Institut (Hörsaalgebäude)Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-314482 PotsdamWeitere Informationen zur Veranstaltung und das Programm findenSie unter: http://ots.de/8ZMB5PWeitere Informationen zur HPI Schul-Cloud finden Sie unter:https://schul-cloud.org/Hinweis an Redaktionen:Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, schreiben Sieuns bitte. Auch bei der Vermittlung eines Interviewpartners sind wirgerne behilflich (presse@hpi.de).Die Schul-CloudSchulen benötigen zur Nutzung digitaler Lehr- und Lerninhalte einezukunftssichere IT-Infrastruktur. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI)entwickelt gemeinsam mit dem nationalen Excellence-SchulnetzwerkMINT-EC, zahlreichen Experten aus Wissenschaft und Praxis undgefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF) eine Schul-Cloud, mit der digitale Inhalte verschiedenerAnbieter einfach und sicher in der Schule genutzt werden können. Einwichtiger Vorteil: Für Schulen entfällt die kosten- und zeitintensiveAnschaffung und Wartung von Rechnern. Denn Schüler und Lehrer könnenüber einfache Anzeigegeräte von überall auf die Inhalte zugreifen.Bundesweit arbeiten derzeit 100 ausgewählte Schulen desProjektpartners MINT-EC im Rahmen eines Pilot-Projekts mit derSchul-Cloud. Bis 2021 sollen schrittweise alle rund 300 Schulen desMINT-EC-Netzwerks an die Schul-Cloud angeschlossen werden. Weitere 43niedersächsische Schulen sämtlicher Schulformen kommen über dieKooperation mit der Niedersächsischen Bildungscloud (NBC) hinzu. 27Schulen aus Brandenburg starten zum nächsten Schuljahr. Mit derSchul-Cloud soll das Lernen mit digitalen Inhalten in der Schule undzu Hause so unkompliziert wie möglich werden.Weitere Informationen unter: https://schul-cloud.org/ undhttps://hpi.de/schulcloudKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 14 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell