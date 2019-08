Digital ist jetzt! / Kongress solutions.hamburg bringt in Hamburg Vorreiter der Digitalisierung zusammen (FOTO)

Hamburg (ots) -- Welt-Bestseller-Autorin Anna Rosling Rönnlund spricht darüber,wie Daten, Technologien und Visualisierungen uns helfen, die Weltfaktenbasiert zu beurteilen- Ranga Yogeshwar leitet Podiumsdiskussion zum Thema "Ethik undDigitalisierung"- Mehr als 5.000 Teilnehmer treffen 300 Speaker und mehr als 100Unternehmen- Sascha Lobo: "Leute treffen, die mit Köpfen und Händen anDigitalisierung arbeiten"Der Digitale Wandel ist in vollem Gange. Er zeigt sich imBerufsalltag der Menschen, aber auch im Privatleben, durchdringt alleBereiche der Gesellschaft. Laut einer Studie des BranchenverbandesBitkom begreifen annähernd alle Unternehmen in Deutschland dieDigitalisierung als große Chance - zugleich haben mehr als einDrittel große Probleme, die Transformation zu bewältigen. DerDigitalkongress solutions.hamburg bringt vom 11. bis 13. Septemberdie Menschen zusammen, die täglich an diesem Wandel arbeiten."Wenn ich die Leute treffen will, die nicht nur über DigitaleTransformation reden, sondern mit ihren Köpfen und Händen daranarbeiten - dann gehe ich auf die solutions", sagt etwa Sascha Lobo,einer der bekanntesten deutschen Blogger und Autoren.Der Kongress bietet die Gelegenheit, von Unternehmen wie IBM,Intel und Airbus zu lernen. Die Partner stellen Projekte aus denunterschiedlichsten Bereichen vor: Künstliche Intelligenz,Spracherkennung, Neue Formen der Zusammenarbeit, Industrie 4.0 undvielen mehr. Sonderformate widmen sich den Bedürfnissen vonMittelständlern, dem Bereich Smart Logistics und dem Internet ofThings. Dabei geht es ausdrücklich nicht nur um gelungene Beispiele.Die Besucher erhalten seltene Einblicke von Vorreitern in SachenDigitalisierung - auch in deren Fehlschläge.Menschen verbinden, Austausch in den Vordergrund stellen"Wir brauchen mehr Austausch, müssen uns mehr an Vorreitern, anihren Erfolgen und Misserfolgen orientieren, auch international. Diesolutions.hamburg bietet dafür den geeigneten Rahmen, um dieUmsetzung endlich aktiv anzugehen", sagt Achim Berg, Präsident desBranchenverbands Bitkom.Es geht uns ausdrücklich darum, die Methoden, Werkzeuge undTechnologien bekannt und nutzbar zu machen, die jetzt verfügbarsind", sagt Patrick Postel, Geschäftsführer der Veranstaltung, undergänzt: "Denn Digitalisierung ist jetzt - und sie kann nur gemeinsamgelingen." Deswegen richtet sich der Kongress auch fach- undbranchenübergreifend an alle Menschen, die in diesem Bereich arbeitenund entscheiden.Keynote von Bestseller-Autorin Anna Rosling RönnlundDie Keynotes betonen die gesamtgesellschaftliche Relevanz derDigitalisierung: Am ersten Tag spricht Anna Rosling Rönnlund aufKampnagel. Die Co-Autorin des Welt-Bestsellers "Factfulness - Wie wirlernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist" kommt ausSchweden zur solutions.hamburg, um einen faktenbasierten Blick aufdie Welt zu vermitteln."Wir haben Menschen zu grundlegenden Entwicklungstrends befragt.Und sie scheinen komplett falsch informiert zu sein, was den Zustandder Welt angeht", sagt Rosling Rönnlund. Sie hat mit ihrem Team dasTool Gapminder entwickelt, um grundlegenden Falschannahmen, etwa zumZustand der Welt in Bezug auf Armut, Einkommen und Entwicklung,entgegenzutreten. Wesentlicher Punkt hierbei ist auch dieVisualisierung von Daten, damit die Öffentlichkeit sie leichteraufnehmen kann.Diskussionsforum zu Ethik und Digitalisierung mit Ranga YogeshwarIn einer Podiumsdiskussion am zweiten Kongresstag hat sichWissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar Gäste eingeladen, um dasThema "Ethik und Digitalisierung" zu diskutieren. Mit dabei sindunter anderem Gesche Joost, Designforscherin und ehemaligeInternetbotschafterin des Bundes, und Achim Berg, Präsident desBranchenverbandes Bitkom. "Wir brauchen solche Foren wie diesolutions, um ein Thema wie die Digitalisierung übergreifend zubesprechen", sagt auch Ranga Yogeshwar. Der Fernsehjournalist reistezuletzt für eine Dokumentation nach China und in die USA, um sich einBild von den Strukturen in diesen Ländern zu machen.Die solutions.hamburg ist die größte Veranstaltung ihrer Art inDeutschland. Sie bringt mehr rund 5.000 Macher und Entscheider ausWirtschaft, Medien, Politik und Gesellschaft zusammen, um denaktuellen Stand und die Zukunft der Digitalisierung zu diskutieren.https://2019.solutions.hamburg/programmhttps://2019.solutions.hamburg/speakersAkkreditierungen und Presse-Material:presse@solutions.hamburghttps://solutions.hamburg/presse/http://twitter.com/solutionsHHStudie der Bitkom: http://bit.ly/2H9YestPressekontakt:Marco Boschbosch@silpion.de+49 173 2104 104Original-Content von: solutions.hamburg by Silpion Events, übermittelt durch news aktuell