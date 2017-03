Digital, flexibel und offen - CEREC, ein Gesamtsystem für Restaurationen, Implantologie und Kieferorthopädie

Bensheim/Salzburg (ots) - Das CEREC-System wird jetzt für denExport der Scan-Daten im STL-Format geöffnet. Das bedeutet, dass dieDaten der digitalen Abformung auch für Softwareprodukte andererHersteller nutzbar werden. Daraus ergeben sich für Zahnärzte, dieSchritt für Schritt den Weg der Digitalisierung ihrer Praxisbeschreiten, neue Optionen. Sie können nun die CEREC Omnicam Scans inKooperation mit ihrem Dentallabor oder einer anderen klinischenPlanungssoftware nutzen.Die Anforderungen der Praxen an digitale Technologien haben sichin den vergangenen Jahren diversifiziert - die Lösungen werden immerindividueller. Diesen unterschiedlichen Bedürfnissen entsprichtDentsply Sirona mit der Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten vonCEREC - für mehr Patientenkomfort, für Zeitgewinn bei der Behandlung,für eine noch bessere Wirtschaftlichkeit der Praxis. Der STL-Exportder Scandaten ist das neueste Beispiel: "Die Versorgung mit CEREC innur einer Sitzung braucht keine offenen Daten - der Workflow istkomplett, wie er ist. Wir haben jedoch in den vergangenen Jahrengesehen, dass in Zahnarztpraxen viele andere klinische Anwendungengenutzt werden und unsere Kunden es wünschen, dass die digitalenAbformungen in diesen Anwendungen genutzt werden können", erklärtRoddy MacLeod, Group Vice President Dentsply Sirona CAD/CAM. "Dermögliche Export der Scandaten ermöglicht unseren Kunden, mit CERECweitere Lösungen in der immer größer werdenden digitalen Welt zunutzen."Zahnärzte können die CEREC Scans an jedes Labor ihrer Wahl senden,um Restaurationen zu bestellen. Durch das STL-Format ist dieKompatibilität zu allen üblichen Konstruktions-Programmensichergestellt, die in Labors verwendet werden. Die Scandaten lassensich auch in eine Implantatplanungssoftware laden, um den Behandlerbei der Vorbereitung der Implantation zu unterstützen. Das offeneFormat versetzt das Praxisteam zusätzlich in die Lage, die CERECOmnicam Scans in jede andere klinische oder Praxismanagement-Softwarezu importieren. Die entsprechende Software-Lizenz wird zeitgleich mitder neuen CEREC SW 4.5 verfügbar sein.Langversion und Bilder: http://ots.de/s9bJGPressekontakt:Marion Par-Weixlberger, T +43 (0) 662 2450-588,marion.par-weixlberger@dentsplysirona.comOriginal-Content von: Dentsply Sirona Inc., übermittelt durch news aktuell