Digital bezahlen: immer noch kein Standard in Europa / EOS Studie zeigt: Weniger als ein Drittel der europäischen Unternehmen bietet digitale Bezahlmethoden (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf neun von zehn Smartphones in Dänemark ist die Banking-AppMobilePay installiert. Damit ist sie die am zweithäufigsten genutzteApp im Lande - gleich nach Facebook, so die internationaleBranchenwebsite "InstaPay".Damit stehen die Dänen in Europa alleine da. Während hier 17Prozent der Unternehmen Mobile Payment anbieten, sind es imeuropäischen Durchschnitt nur 5 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt dierepräsentative EOS Studie "Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2018,für die das Marktforschungsinstitut Kantar TNS Unternehmen in 17europäischen Ländern befragt hat.Insgesamt bieten 29 Prozent der Firmen in Europa mindestens einemoderne Bezahlmethode an. Am häufigsten mit 23 Prozent: dieOnlineüberweisung über Drittanbieter wie beispielsweise"Sofortüberweisung". Auf dem zweiten Platz rangieren - gleichauf mitMobile Payment - mit 5 Prozent sogenannte eWallets, also Guthaben aufelektronischen Plattformen wie etwa "Paypal". Kryptowährungen à laBitcoins spielen kaum eine Rolle: Nur 1 Prozent der Firmen bieten sieals Bezahlmöglichkeit an. "Was hier ganz deutlich wird: Abseits desE-Commerce spielt digitales Bezahlen noch eine untergeordnete Rolle.Ich ordne das der Tatsache zu, dass sich viele Unternehmen selbstnoch mitten in der Digitalisierung befinden. Schnittstellen zumKunden kommen erst im nächsten Schritt. Doch ich rate hier zuSchnelligkeit, bevor man vom Wettbewerb überholt wird", schließtKlaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe.Auch zukünftig wenig digitale Ambitionen36 Prozent der europäischen Unternehmen sehen in modernenBezahlvarianten eine Chance, verspätete und uneinbringlicheZahlungseingänge zu reduzieren. Gleichzeitig zieht ein Großteil dereuropäischen Betriebe nicht in Betracht, seinen Kundinnen und Kundenin nächster Zeit digitale Zahlungsmethoden zur Verfügung zu stellen.So kommt für 74 Prozent kein Mobile Payment in Frage, 73 Prozentlehnen eWallets ab und 59 Prozent meinen auf Online-Überweisungenüber Drittanbieter verzichten zu können. Beim Thema Kryptowährungenist die Ablehnung am höchsten: 91 Prozent der Unternehmen können sichdiese Zahlungsmethode nicht vorstellen."Der Bedarf scheint derzeit nicht groß genug zu sein, umklassische Bezahlmethoden flächendeckend abzulösen. Doch wie langenoch? Globale Anbieter wie Apple Pay oder Google Pay sind zunehmendin europäischen Märkten präsent. Die Skepsis gegenüber digitalenZahlungsmethoden wird sich langfristig niemand leisten können", führtEngberding weiter aus.Ost-West-VergleichIn Osteuropa liegt der Anteil der Unternehmen mit einem Angebot anmodernen Zahlungsmethoden bei 30 Prozent, in Westeuropa sind esdagegen nur 26 Prozent. Besonders deutlich ist der Unterschied beiden Online-Überweisungen über Drittanbieter: Im Westen setzen 19Prozent der Unternehmen darauf, im Osten 26 Prozent.Digitale Bezahlmöglichkeiten sind auch im Einzelländervergleichsehr unterschiedlich ausgeprägt: Deutsche Unternehmen sind mit 34Prozent etwa auf dem gleichen Niveau wie Belgien, Griechenland,Kroatien und Ungarn mit jeweils 33 Prozent. Besonders zögerlichzeigen sich Russland mit 7 Prozent, Spanien mit 15 Prozent undFrankreich mit 20 Prozent.Zur EOS Studie: "Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2018Gemeinsam mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Kantar TNS(ehemals TNS Infratest) befragte EOS in Telefoninterviews im Frühjahr2018 3.400 Unternehmen in 17 europäischen Ländern zu den dortigenZahlungsgewohnheiten. Jeweils 200 Unternehmen mit mehr als 5 Mio.Euro Jahresumsatz in Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Spanien,Frankreich, Belgien, Schweiz, Rumänien, Tschechien, Kroatien, Ungarn,Bulgarien, Slowakei, Slowenien, Polen, Russland und Griechenlandbeantworteten Fragen rund um die eigenen Zahlungserfahrungen, diewirtschaftliche Entwicklung des Landes sowie die Themenkreise Risiko-und Forderungsmanagement. Die Studie wird bereits zum elften Mal inFolge durchgeführt. Weitere Ergebnisse der Studie unter:http://bit.ly/digitalbezahlen_otsDie EOS GruppeDie EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbietervon individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei derBewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neueTechnologien, um seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern finanzielleSicherheit durch smarte Services zu bieten. Schwerpunkt ist derAnkauf von unbesicherten und besicherten Forderungsportfolios. Ineinem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOSGruppe mit rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehrals 60 Tochterunternehmen über Ressourcen in über 180 Ländern.Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, derImmobiliensektor sowie E-Commerce. Weitere Informationen:www.eos-solutions.com.Pressekontakt:Sabrina Ebeling, Senior Public Relations ConsultantTel.: +49 40 2850-1480, E-Mail: s.ebeling@eos-solutions.comMarc Heuer, Public Relations ConsultantTel.: +49 40 2850-2293, E-Mail: m.heuer@eos-solutions.comOriginal-Content von: EOS Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell