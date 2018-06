Die Digital Value Chain live erleben auf der SAPPHIRE NOW 2018 / Camelot zeigt wegweisende, auf neuesten SAP-Technologien basierende Lösungen und Services für die digitale Value Chain an Stand 1419A

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Mannheim, Orlando (FL) (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab(Camelot ITLab) präsentiert seine innovativen Lösungen und Servicesfür die digitale Transformation von Wertschöpfungsketten auf derSAPPHIRE NOW und ASUG Annual Conference vom 5. bis zum 7. Juni 2018in Orlando, Florida. Höhepunkte sind u.a. Blockchain-Anwendungen fürPharmabranche, Healthcare und Supply Chain Management, der ersteChatbot für SAP Master Data Governance, Künstliche Intelligenz (KI)in SAP Transportation Management und als Co-Innovation entwickelteLösungen für das Demand-Driven Adaptive Enterprise Model.In Vorträgen, Demos und am Stand 1419A zeigen dieWertschöpfungsketten- und Digitalisierungsexperten von Camelot, wiesich die digitale Transformation durch Verwendung neuesterSAP-Technologien beschleunigen lässt, insbesondere mit SAP S/4HANA,SAP Cloud Platform und SAP Leonardo.Mit Digital EXPERIENCE² bietet Camelot ein einzigartiges Produkt-und Serviceportfolio, das die Identifizierung und Implementierungindividueller digitaler Anwendungsfälle in weniger als vier Wochenermöglicht. Basierend auf SAP-Leonardo-Foundation-Technologienunterstützt Digital EXPERIENCE² Kunden dabei, den potenziellen Returnon Investment neuer digitaler Technologien zu erleben und zubeschleunigen.Camelot Hypertrust X-ChainWas den Megatrend Blockchain betrifft, bietet Camelot nicht nurtheoretische Konzepte, sondern vor allem auch praxiserprobteBlockchain-Anwendungen für verschiedene Branchen undGeschäftsprozesse. Die neueste Blockchain-Innovation von Camelot istHypertrust X-Chain, eine patientenzentrierte Blockchain-Anwendung fürDatensicherheit bei innovativen Krebstherapien. Mit den TrustedComputing Appliances präsentiert Camelot zudem eine Lösung für dasDatenschutzproblem in der Blockchain.Der erste MDM-ChatbotDer MDM-Chatbot von Camelot ist das erste Leuchtturmprojekt dervon Camelot ins Leben gerufenen "Global Community for ArtificialIntelligence in Master Data Management". Die Chatbot-Anwendung ist indie Standardsoftwarelösung SAP Master Data Governance (MDG)integriert, die zahlreiche Unternehmen für ihr Stammdatenmanagementeinsetzen. Der persönliche Assistent steigert die Produktivität imStammdatenmanagement und garantiert zudem eine völlig neueBenutzererfahrung, beispielsweise bei der Erstellung von ChangeRequests.KI im TransportmanagementAuch im Bereich Logistik arbeitet Camelot an verschiedenenInitiativen zur Nutzung neuer innovativer Technologien. Ein Beispielist die Integration eines neuronalen Netzwerkalgorithmus in SAPTransportation Management. Diese Lösung hilft, Ladeanforderungenpräziser zu prognostizieren und Transportkosten zu senken.Demand-Driven MRPDarüber hinaus können SAPPHIRE-Besucher am Camelot-Stand erfahren,wie sich der revolutionäre Ansatz des Demand-Driven MRP mit Camelotund SAP S/4HANA, SAP Integrated Business Planning und SAP SCMumsetzen lässt. DDMRP für SAP IBP wurde von Camelot als ersteErweiterungslösung für SAP Integrated Business Planning unterVerwendung der SAP Cloud Platform co-entwickelt. DerDigitalisierungsspezialist verfügt zudem über die größte Anzahl anDDI-zertifizierten DDMRP-Beratern weltweit."Als langjähriger Co-Innovations- und Co-Entwicklungspartner vonSAP freuen wir uns, unsere neuen digitalen Innovationen für das ValueChain Management der globalen SAP-Community in Orlando zupräsentieren", sagt Josef Packowski, CEO der CAMELOT ConsultingGroup, mit Blick auf die diesjährige SAPPHIRE NOW und ASUG AnnualConference.Über die Camelot ITLab GmbHCamelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist dasführende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value ChainManagement. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLabKunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrumreicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in derdigitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. AlsTeil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht CamelotITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität undEnd-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.www.camelot-itlab.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell