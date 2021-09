Digital Turbine-Aktie: S&P MidCap 400 Einstieg steigert den Wert!

Digital Turbine Inc (NASDAQ:APPS) notiert am Dienstag höher, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen in den S&P MidCap 400 aufgenommen wird.

Digital Turbine wird Ligand Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:LGND) im S&P MidCap 400 ersetzen.

Die Änderungen sollen noch vor der Eröffnung des Handels am 7. September in Kraft treten.

Digital Turbine ist in der Medien- und Mobilkommunikation tätig und bietet End-to-End-Produkte und -Lösungen



