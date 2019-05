Digital Realty: Was soll das denn werden?

Für die Aktie Digital Realty stehen per 12.05.2019, 10:42 Uhr 117,48 USD an der Heimatbörse New York zu Buche.

Unser Analystenteam hat Digital Realty auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Digital Realty beträgt das aktuelle KGV 91,81. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" haben im Durchschnitt ein KGV von 92,54. Digital Realty ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Digital Realty nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 0,52 Prozentpunkte (3,68 % gegenüber 4,2 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Digital Realty wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Digital Realty aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Digital Realty liegt im Mittel wiederum bei 127,83 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 117,58 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,72 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Digital Realty insgesamt die Einschätzung "Buy".