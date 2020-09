Digital Quality Space 2020 - Online Kongress & Messe für Managementsysteme, Audits und Normen

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH (https://bit.ly/3jgvNJY)) ist am 29. und 30.09.2020 Gastgeberin der virtuellen Kongressmesse Digital Quality Space. Im Mittelpunkt der kostenfreien Veranstaltung steht ein umfangreiches Vortragsprogramm zu Normen, Managementsystemen und Audittechniken.Die Entscheidung für ein digitales und innovatives Event, bei dem weder Reise- noch Übernachtungskosten entstehen, geschah auch vor dem Hintergrund der andauernden COVID-19-Pandemie. Digital Quality Space ermöglicht wertvolle Wissenserweiterung, ohne dass es zu unnötigen Kontakten im öffentlichen Raum kommt. Vielmehr haben registrierte Messebesucher an zwei Tagen zu jeder vollen Stunde die Möglichkeit, ein neues Thema live auf PC, Laptop oder Smartphone mitzuerleben.Aktuelles ThemenspektrumAuf der virtuellen Bühne des Kongresses werden aktuelle Themen von versierten Experten etwa aus den Bereichen Informationssicherheit, Nachhaltigkeit, Energiemanagement und Risikomanagement beleuchtet. Blicke gibt es aber auch zum Beispiel auf agiles Arbeiten in einer virtuellen Welt oder auf die Frage, wie unsere neue Normalität mit Corona aussehen mag.Im begleitenden Ausstellerbereich präsentieren sich Organisationen und Unternehmen mit Dienstleistungen und Produkten aus dem DQS-Themenumfeld, unter anderen die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V., der Beuth Verlag und die Fachzeitschrift für Qualitätsmanagement QZ.Kostenfrei als Messebesucher registrierenInteressierten steht eine Internetseite der DQS GmbH zur Digital Quality Space (https://bit.ly/3guRPXM) zur Verfügung. Dort sind ausführliche Informationen zu Vorträgen und Referenten zu finden. Auf dieser Seite erfolgt auch die Registrierung. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Messebesucher die Vorträge ihrer Wahl buchen - ebenfalls kostenfrei.Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell