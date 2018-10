Digital Office Index: Jedes dritte deutsche Unternehmen muss nachbessern

Berlin (ots) - Eine neue Studie des Bitkom e.V. zeigt, dass vieledeutsche Unternehmen keine Digitalstrategie verfolgen und Verträgeimmer noch manuell unterzeichnen. Anhand des Digital Office Index(DOI) misst die Studie die Digitalisierung von Büro- undVerwaltungsprozessen, deren Fortschritt und Effekte. Unternehmenkönnen jetzt mithilfe eines kostenlosen Benchmark-Tools auf derWebseite von Francotyp-Postalia (FP) ihren eigenen aktuellen DOIermitteln.Ein Drittel der deutschen Unternehmen hat Nachholbedarf bei derDigitalisierung ihrer Büro- und Verwaltungsprozesse. Das hat eineUmfrage des Bitkom e.V. ergeben. Für die Studie "Digital OfficeIndex" (DOI) führte der Digitalverband eine repräsentative Befragungvon mehr als 1.100 Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeiterndurch. Demnach fehlt es bei vielen Unternehmen unter anderem an denerforderlichen Ressourcen und Mitarbeitern, um die Digitalisierungvoranzutreiben und so künftig mit der Konkurrenz Schritt halten zukönnen. Das bedeutet aber auch, dass rund zwei von drei Unternehmen(67 Prozent) gut aufgestellt sind.Der DOI bildet die Digitalisierung von Büro- undVerwaltungsprozessen, deren Fortschritt und Effekte ab. Für dieStudie befragte Bitkom die Unternehmen unter anderem dazu, in welchenBereichen sie bereits Cloud-Lösungen für Büroprozesse einsetzen undob sie über einen zentralen Verantwortlichen für die Digitalisierungverfügen.Mit FP Benchmark-Tool den eigenen DOI ermitteln"Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse gehört zu denwichtigsten Aufgaben, die deutsche Unternehmen in den kommendenJahren bewältigen müssen, um auch im internationalen Wettbewerb nichtden Anschluss zu verlieren. Sie bietet zudem erhebliches Effizienz-und Einsparpotenzial", erklärt Jürgen Biffar, Vorstandsvorsitzenderdes Kompetenzbereichs Enterprise Content Management beim Bitkom e.V.FP, der Experte für sicheres Mailbusiness und sichere digitaleKommunikationsprozesse, bietet jetzt auf seiner Webseite für alleUnternehmen ein kostenloses Benchmark-Tool(https://www.fp-francotyp.com/fpbenchmark) an, mit dem diese ihreneigenen DOI-Wert ermitteln können.Das Benchmark-Tool ist ein Online-Fragebogen rund um das ThemaDigitalisierung von Geschäftsprozessen. Aus den Antworten errechnetdas Tool den DOI-Wert des Unternehmens. Dieser kann dann mit demdurchschnittlichen Indexwert der anderen in der Bitkom-Studiebefragten Unternehmen verglichen werden. Auf Wunsch lassen sich auchBranchen und Größenklassen auswählen. Dies hilft den Unternehmendabei, sich mit der Konkurrenz zu vergleichen und so zu sehen, inwelchen Bereichen sie noch Verbesserungspotenzial haben."FP ist der passende Ansprechpartner, wenn es um dieDigitalisierung von Geschäftsprozessen geht. Denn FP hat nicht nurselbst in den letzten Jahren einen bedeutenden digitalen Wandelvollzogen, sondern auch für viele Herausforderungen die richtigeLösung für seine Kunden parat. Beispielsweise nutzen laut unsererStudie bisher nur 13 Prozent der Unternehmen digitale Signaturen.Hier schafft die Signaturlösung FP Sign von Francotyp-Postaliaunkompliziert Abhilfe," so Rüdiger A. Günther, Vorstandschef derFrancotyp-Postalia Holding AG.Über Francotyp-Postalia:Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mitHauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business undsichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer inDeutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit denProduktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und"Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizientenPostverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und DigitaleLösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehnLändern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenesHändlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eineeinzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie undKonnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweitenMarktanteil von mehr als elf Prozent.Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Konstantin KrügerTel.: +49 (0)40 899 699 576E-Mail: fp-presse@fischerappelt.deKontakt im Unternehmen:Karl R. Thiel, Leitung Brand-PRTel.: +49 (0)30 220 660 123E-Mail: kr.thiel@francotyp.comInvestor Relations Kontakt:Dr. Joachim Fleing, Head of Investor RelationsTel.: +49 (0)30 220 660 410E-Mail: j.fleing@francotyp.comFolgen Sie uns auf Social Media:Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und Youtube. Oder abonnieren Sieunser RSS-Feed.Original-Content von: Francotyp-Postalia Holding AG, übermittelt durch news aktuell