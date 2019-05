Digital Newcomer Award 2019: Das Voting ist eröffnet

Bad Homburg (ots) - In Kooperation mit Global Digital Women undder Entrepreneur University wird beim Digital Leader Award zumzweiten Mal der "Digital Newcomer" des Jahres ausgezeichnet- Ab sofort und bis zum 12. Juni kann unterwww.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award/ abgestimmtwerden, welche der 17 Bewerber und Bewerberinnen dieAuszeichnung erhalten soll- Der Gewinner oder die Gewinnerin des Online-Votings wirdanschließend bei der Winners Night des Digital Leader Award am27. Juni in Berlin prämiertWer wird Deutschlands Digital Newcomer 2019? Nachdem 17 digitaleTalente verschiedenster Branchen und Positionen dem Bewerbungsaufrufgefolgt sind, beginnt nun die nächste Phase des Digital NewcomerAward: Bis zum 12. Juni wird in einem öffentlichen Voting aufwww.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award/ der Sieger oderdie Siegerin des Wettbewerbs ermittelt.Auf der Website sind die Kurzprofile aller Bewerber undBewerberinnen aufgelistet. Mit ihren Antworten auf die jeweils vierFragen bringen die Innovationstreiber und -treiberinnen dort zumAusdruck, warum gerade sie den Titel verdienen. So mussten siebeispielsweise die Frage beantworten, was das Thema Führung imdigitalen Zeitalter für sie bedeutet und belegen, wie ihre Idee dieDigitalisierung in ihrem Unternehmen voranbringt.Die finale Entscheidung, wer sich künftig "Digital Newcomer 2019"nennen darf, wird auf der Winners Night des Digital Leader Award am27. Juni 2019 in den BOLLE Festsälen in Berlin verkündet. Nach derPremiere im vergangenen Jahr wird der Digital Newcomer Award indiesem Jahr zum zweiten Mal unter dem Dach des Digital Leader Awardgemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women und der EntrepreneurUniversity vergeben.Weitere Informationen zum Award unter:www.digital-leader-award.de/digital-newcomer-award/Pressekontakt:Thomas GambichlerDimension Data GermanyManager Marketing & PRTel: +49 (6172) 6808-214Fax: +49 (6172) 6808-150E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.comOriginal-Content von: Dimension Data Germany AG & Co., übermittelt durch news aktuell