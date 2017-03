Digital Leadership - juhu, der Chef bleibt im Homeoffice / Stereotype und Generationenbilder im Kontext der Digitalisierung / Auf dem 7. Demografiekongress in der IHK Frankfurt (FOTO)

Frankfurt (ots) -Immer mehr Unternehmen prüfen in Umfragen, wie digitaltauglichihre Kultur aufgestellt ist. Mit dem Ergebnis, dass ausgereifteGenerationenstereotype die Unternehmen spalten: in die jungeGeneration U30, die bereits Ü40 für weniger leistungsfähig, wenigerlernfähig, weniger veränderungsfähig und dafür häufiger krankbeschreibt und eine Ü40 die - wer hätte das gedacht - sich diesenSchuh auch selbst anzieht. Hinzu kommt die Digitalisierung von allem- Kommunikation, Projektarbeit, Administration - und die Erkenntnis:In der neuen Arbeitswelt steht die Unternehmenskultur Kopf! War dieMacht früher bei den Älteren, weil sie die meisten Kompetenzenbesaßen, liegt ein Großteil der Kompetenzen heute auch bei denJüngeren. Die wissen um ihr Potenzial und nehmen die Generation Ü40mitunter nicht mehr ernst.Was heißt es für Unternehmen und Organisationen, wenn solcheGenerationenbilder aufeinanderprallen? Und noch wichtiger: Wie kanndiese Kluft, die angesichts des demografischen Wandels immer größerwird, geschlossen werden?Auf dem 7. Demografiekongress trafen beide Generationenaufeinander und diskutierten im Bistrotalk wie ein Kulturwandelaussehen kann, damit es nicht zu einem Kulturkampf kommt. SonjaLambert von der AOK Hessen, die selbst eine solche Umfragedurchführte, sieht in den Generationenbildern einen neuen Hebel fürdie Personalarbeit: "Zukunftsweisende Personalstrategien müssen weitüber die Fragen der Personalplanung, des Wissenstransfers oder desGesundheitsmanagements hinausgehen. Es gibt vielfältigeAltersstereotype, die auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung wirken undPersonalmaßnahmen stark beeinflussen können. Um diese'Kulturdimension' besser zu verstehen, brauchen wir ein neuesVerständnis von Arbeit und Alter."Mitdiskutant Markus Müller, HR-Manager beim PharmaunternehmenLilly sowie Mitbegründer des Demographie-Netzwerkes ddn sprach sichfür einen differenzierten Blick auf Generationenbilder aus: "AgileUnternehmen binden Mitarbeiter aller Generationen in wichtigeEntscheidungen ein. Bei Lilly entwickelt ein selbstorganisiertes TeamLösungen, die Kollegen verschiedener Altersklassen zusammenbringenund helfen Unterschiede effizient zu nutzen. Wir wollen mit denddn-Mitgliedsunternehmen in den Austausch treten und sie dabeiunterstützen, sich auf die spezifische Agilität in ihrer jeweiligenBranche einzustellen," fasst Müller seinen Ansatz für einedigitalisierungstaugliche Unternehmenskultur zusammen."Wenn sich Mitarbeiter darüber freuen, dass der Chef im Homeofficebleibt, kann etwas nicht stimmen", meint Michael Kornhuber, Gründerdes Start-up delgate. "Die Arbeit in Hierarchien fördert die Angstvor Entscheidungen - und damit auch die Angst vor Verantwortung.Kommt dann noch die Digitalisierung mit ihren vielen Unbekanntenhinzu, fühlen sich Mitarbeiter überfordert. Dabei soll Technik dieProzesse doch vereinfachen!" Mit seiner internen Kollaborations- undCrowdsourcing Plattform, die Kornhuber auf dem Kongress vorstellte,will er die Belegschaft mitnehmen und Freiräume schaffen. "Wirunterstützen Firmen darin entscheidungsrelevante Informationenzielgerichtet zu steuern und Hierarchien abzubauen. So werden sietransparenter, flexibler und wettbewerbsfähiger."Über das Demografienetzwerk FrankfurtRheinMainDas Demografienetzwerk FrankfurtRheinMain besteht zurzeit aus 13Partnern. Die Initiatoren sind: die IHK Frankfurt am Main, die StadtEschborn, die Stadt Frankfurt am Main, der RegionalverbandFrankfurtRheinMain, das Europabüro der MetropolregionFrankfurtRheinMain, die ING-DiBa, das Demographie Netzwerk (ddn), dieHandwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, das IHK-Forum Rhein-Main, dieKreisstadt Dietzenbach, die Regionaldirektion Hessen derBundesagentur für Arbeit, der Verein zur Förderung derStandortentwicklung e.V. und die Frankfurt University of AppliedSciences. Die Initiatoren bündeln viele ihrer Aktivitäten zurFachkräftesicherung in dem Netzwerk. Wichtigste Instrumente sind derKongress, Fachveranstaltungen, Arbeitskreise, Broschüren und dieWebsite: www.demografienetzwerk-frm.deKontakt:Mandelkern Marketing & Kommunikation GmbHJoanna CimringHamburger Allee 4560486 Frankfurt am MainTel.: 069.7167 580-24Fax: 069.7167 580-22j.cimring@mandelkern.deOriginal-Content von: Demographiekongress.de, übermittelt durch news aktuell