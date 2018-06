"Digital Leadership Summit" in Köln ist Leitkonferenz für digitale Führung - Arbeitswissenschaftlerin Ursula Vranken: "Wir zeigen nach der CEBIT, wie sich digitaler Wandel in der Praxis auswirkt!"

Köln (ots) - Mit Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor RangaYogeshwar als Top-Speaker findet der dritte "Digital LeadershipSummit" (DLS) am 21. Juni 2018 in Köln statt.Im Mittelpunkt des eintägigen Events steht die Frage, welcheunternehmerischen Auswirkungen die Digitalisierung auf die Zukunftunserer Arbeit hat. Bei der Konferenz treffen Innovationsführer aufmehr als 300 Entscheider aus ganz Deutschland und berichten von ihrenLeuchtturm-Projekten."Wir zeigen wenige Tage nach der CEBIT, wie sich der digitaleWandel in der Praxis auf Mitarbeiter und Führungskräfte auswirkt",versprechen Ursula und Joachim Vranken, die die Digitalkonferenz vordrei Jahren gegründet haben.Ursula Vranken ist Diplom-Arbeitswissenschaftlerin undGeschäftsführerin des IPA - Institut für Personalentwicklung undArbeitsorganisation. Joachim Vranken ist Unternehmer und Berater fürdigitales Wachstum.Themenschwerpunkte in diesem Jahr: Zukunftskompetenzen undMitarbeiterrekrutierung - in Zeiten des Fachkräftemangels besondersin den digitalen Jobs aktuell.Im vergangenen Jahr war Philosoph Richard David Precht zu Gast.Top-Speaker in diesem Jahr ist Ranga Yogeshwar,Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor "Nächste Ausfahrt Zukunft- Geschichten aus einer Welt im Wandel". Dr. Reza Moussavian(Deutsche Telekom AG) berichtet über "Von Yoga bis Bots - Ein kleinerEinblick in die digitale Transformation der Telekom". Dr. CarstenLinz (SAP SE) gibt eine Keynote über"Entrepreneurial.Transformation.Digital. Wie man in einer disruptivenWelt in Führung geht".Weitere Top-Referenten des DLS #3: Andera Gadeib (Dialego AG),Felicitas von Kyaw (Vattenfall), Joachim Skura (Oracle), StephanGrabmeier (Kienbaum Consultants International GmbH), Dr. AnastasiaHermann (Stepstone Deutschland GmbH) sowie Henner Knabenreich(Knabenreich Consult GmbH).Der dritte "Digital Leadership Summit" findet am 21. Juni 2018 von10:00 bis 18:00 Uhr in der Kölner Trinitatiskirche statt.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell