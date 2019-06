Digital Leader Award 2019: Das sind die Gewinner (FOTO)

Bad Homburg (ots) -- Die Gewinner des diesjährigen Digital Leader Award stehen fest:Aus 111 Einreichungen hat eine Expertenjury die bestenDigitalisierungsprojekte und -strategien Deutschlands ausgewählt- Die Gewinner wurden bei der gestrigen Winners Night in den BOLLEFestsälen in Berlin verkündet- Einen Sonderpreis erhielt das Unternehmen STABILO für denEduPen, einen Stift, der mithilfe moderner Sensorik Kindernhilft, ihre Handschrift - und somit auch ihren Lernerfolg - zuverbessern- Auf der Veranstaltung wurde auch der Digital Newcomer des Jahresausgezeichnet, der mithilfe eines Online-Votings bestimmt wurdeDas sind Deutschlands digitale Vorreiter: Die besten dereingereichten Digitalprojekte wurden von einer Expertenjuryausgewählt - und bei der Winners Night am 27. Juni in den BOLLEFestsälen in Berlin ausgezeichnet. Der Digital Leader Award ist Teilder Digital Leader Initiative von IDG Business Media und DimensionData Deutschland und wird seit 2016 jährlich vergeben - in diesemJahr mit einem Rekord von 111 eingereichten Bewerbungen."Die Auswahl der diesjährigen Gewinner des Digital Leader Awardswar keine leichte Entscheidung - vielmehr lieferten sich zahlreichespannende Projekte ein Kopf-an-Kopf-Rennen", so Jury-Mitglied SylviaList, General Manager Go-to-Market Solutions bei Dimension Data inDeutschland. "Der Wettbewerb zeigt somit einmal mehr, wie vieleinnovative Unternehmen und Organisationen in Deutschland dieDigitalisierung bereits seit Jahren mit umfassendenDigitalisierungsstrategien vorantreiben, um so die internationaleWettbewerbsfähigkeit zu sichern."Dies sind die Gewinner des Digital Leader Award 2019 (jeweilsalphabetisch nach Kategorie geordnet):In der Kategorie "Culture" werden Projekte ausgezeichnet, die mitHilfe digitaler Technologien und Prozesse die Felder Zusammenarbeit,Talententwicklung und Mindset innerhalb ihrer Organisationtransformiert haben. Hier überzeugte die Jury die DAK-Gesundheit:Unter dem Motto "Tradition trifft Innovation" will sie zum Vorreiterunter den Krankenkassen im Bereich Digitalisierung werden.Innovationen werden unter anderem durch einen Digitalisierungs-Beiratsowie eine offene, kreative Unternehmenskultur gefördert.In der Kategorie "Project" steht die Entwicklung undImplementierung konkreter Produkte und Lösungen im Digitalbereich imFokus. Die Sieger, das Großkraftwerk Mannheim und CAIRO, haben mitdem Projekt "Blueception" einen eigenen KI-Service von Grund aufentwickelt. Dieser ist in der Lage, technische Zeichnungenautomatisch zu erfassen und zu analysieren.Bei der Kategorie "Society" liegt das Augenmerk auf Projekten imöffentlichen Raum, im gesellschaftlichen Kontext oder in Behörden undstaatlichen Institutionen. In dieser Kategorie überzeugten Bayer, dieRWTH Aachen und das IT-Unternehmen Atos, die einen Algorithmusentwickelt haben, der das Potenzial und die Chancen von QuantumComputing für die personalisierte Medizin veranschaulicht.In der Kategorie "Startup" werden Ideen, Projekte und Konzepte ausder Gründerszene ausgezeichnet. Hier setzte sich das StartupTalentwunder durch. Talentwunder hat eine Technologie entwickelt, dieals Suchmaschine fürs Recruiting dient. Auf Basis von Daten aussozialen Medien können Unternehmen damit die für sie passendenTalente finden und ansprechen.In der Kategorie "Strategy" stehen ganzheitliche,unternehmensweite Digitalisierungsstrategien im Mittelpunkt. Hier hatder erfolgreiche Wandel vom traditionellen Fertigungsbetrieb zumVorreiter für Industrie 4.0 und Smart Metering des UnternehmensLorenz durch seine Strategie der "Smarten Fabrik für intelligenteMessgeräte" die Jury überzeugt.Zudem wurde in diesem Jahr ein Sonderpreis "Digitize Education"vergeben. Die Auszeichnung ging an das Unternehmen Stabilo für ihrenEduPen. Der EduPen analysiert mithilfe der in den Stift eingebautenSensoren die Handschrift von Kindern. Auf Basis der Analyseergebnissehilft er, das Schriftbild in Zusammenarbeit mit Lehrern und Eltern zuverbessern und den Lernerfolg der Kinder zu erhöhen.Die Jury des Digital Leader Award setzt sich ausDigitalisierungsexperten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medienzusammen. Auf Basis eines umfangreichen Kriterienkatalogs, der sowohldie eingesetzte Technologie als auch weitere Faktoren wie Leadershipund Innovationskultur miteinbezieht, wurden alle eingereichtenBewerbungen eingehend geprüft und unabhängig entschieden, wer zuDeutschlands Digital Leadern gehört.Digitale Innovatoren gesucht! Der Digital Newcomer des Jahressteht festGemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Women und derEntrepreneur University wurden auf der gestrigen Veranstaltung zudemdigitale Talente mit dem "Digital Newcomer Award" ausgezeichnet.Dieser Preis wird via Online-Voting entschieden. Hier setzte sichRosina Geiger, SAP SE, zusammen mit ihren Kollegen Ignatz Schatz undChristian Bacher, durch die erfolgreiche Umsetzung des Programms SAPStartup Accelerator, gegen rund 20 Mitbewerber durch. Geiger hat mitihren Kollegen das Programm SAP Startup Accelerator aufgebaut, dasnicht nur ausgewählten Startups im IoT-Bereich im SAP DATA SPACE inBerlin Platz zum Netzwerken und Arbeiten bietet, sondern u. a. auchein spezielles Mentoring-Programm beinhaltet.Die Preisverleihung fand gestern in den BOLLE Festsälen in Berlinvor rund 300 Top-Entscheidern der deutschen Wirtschaft statt.Alle Details zum Award finden Sie unter:https://www.digital-leader-award.deFür weiteres Bildmaterial schicken Sie bitte eine Mail andimension-data@lhlk.de.Über den Digital Leader AwardMit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media undDimension Data vorbildlichen, mutigen Digitalisierungsprojekten eineBühne geben. In mehreren Kategorien werden Preise an Führungskräfteund deren Teams verliehen, die die Digitale Transformation ihresUnternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit im digitalenZeitalter sicherstellen. Die Entscheidung trifft eine unabhängigeJury aus renommierten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft undMedien. Angegliedert an den Digital Leader Award ist der DigitalNewcomer Award für digitale Talente, der auf Basis eines öffentlichenOnline-Votings vergeben wird.Web: https://www.digital-leader-award.deTwitter: https://twitter.com/DigitLeaderÜber die Digital Leader InitiativeDie von Dimension Data und IDG Business Media begründete DigitalLeader Initiative macht die Potenziale und den Nutzen derDigitalisierung in Deutschland sichtbar und bildet eine nationale undinternationale Plattform zur Vernetzung und zum Austausch. DieInitiative tritt mit einer starken Stimme gegenüber Öffentlichkeitund Politik für eine nachhaltige Entwicklung der Society 5.0, derumfassend vernetzten digitalen Gesellschaft, ein. 