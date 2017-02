Digital Leader Award 2017 geht mit renommierter Jury und Tagestour zu digitalen Hotspots an den Start

Bad Homburg (ots) - Eine hochkarätige Jury mitDigitalisierungsexperten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien wirdDeutschlands beste Projekte im Bereich der digitalen Transformationmit dem Digital Leader Award (#DLA2017) auszeichnen. Führungskräfteund Projektteams aus allen Unternehmensbereichen können Bewerbungennoch bis zum 26. März 2017 einreichen.Die Digitalisierung ist in Deutschland angekommen - und wie dieUnternehmen den Wandel anpacken, zeigt der Digital Leader Award 2017.Für die mittlerweile zweite Ausgabe der begehrten Auszeichnung fürLeadership im digitalen Zeitalter können sich Vordenker undFührungspersönlichkeiten, die die digitale Transformation in ihremUnternehmen maßgeblich vorangetrieben haben, noch bis 26. März unterhttps://www.digital-leader-award.de/#section-bewerbung bewerben. EineExpertenjury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bewertet dieeingereichten Projekte und ermittelt die Gewinner, die am 29. Juni inBerlin ausgezeichnet werden. Neben der Abend-Gala findet in diesemJahr erstmals das Tagesevent Digital Leader in Motion statt."Deutschland hat viele herausragende Digitalisierungsprojektevorzuweisen - das haben bereits die acht erstklassigen Gewinner undüber 90 Bewerber der ersten Ausgabe des Digital Leader Awards imletzten Jahr gezeigt", sagt Jury-Mitglied Anke Anderie, GeneralManager Human Resources, Operations and Workplaces bei Dimension Datain Deutschland. "Gleichzeitig sind die erfolgreich umgesetztenDigitalisierungsprojekte der Beweis dafür, dass die deutscheIndustrie starke Führungspersönlichkeiten braucht, um die Chancen derDigitalisierung nutzen zu können. Digital Leader müssen sowohl überdie nötigen digitalen Fähigkeiten, als auch über das digitale Mindsetverfügen, um ihr Unternehmen im digitalen Zeitalter erfolgreich zuleiten und die digitale Transformation ganzheitlich, themen- undbereichsübergreifend voranzutreiben. Dies wird für uns als Jury beimdiesjährigen Wettbewerb das Maß aller Dinge sein."Die diesjährige Jury setzt sich aus den folgenden Expertenzusammen:- Heinrich Vaske ist seit 15 Jahren Chefredakteur derComputerwoche und sitzt der Jury des Digital Leader Awards vor.- Dr. Roger Kehl ist seit 2014 Global CIO und Member of theExecutive Committee der Festo AG & Co.KG. Für seine strategischeArbeit entlang der Fokusthemen Digitalisierung, Industrie 4.0und Internet of Things wurde er von COMPUTERWOCHE undCIO-Magazin mit dem Award "CIO des Jahres 2016" in der KategorieGroßunternehmen ausgezeichnet.- Prof. Dr. Christian Schlereth ist Lehrstuhlinhaber für DigitalesMarketing der WHU Otto Beisheim School of Management. Ererforscht praxisrelevante Fragen zur Preisgestaltung vondigitalen Diensten und beschäftigt sich mit dermikroökonomischen Funktionsweise von digitalen Geschäftsmodellensowie den Herausforderungen der digitalen Transformation.- Stefanie Kemp ist Geschäftsführerin IT Governance bei RWE ITGmbH und Mitglied des Beirates der Digitalen Wirtschaft NRW desWirtschaftsministeriums Nordrhein-Westfalen. Sie verantwortetdas RWE-Group CIO Office, ist Teil des Führungsteams derInitiative Innovation@RWE und leitet den Leuchtturm "DisruptiveDigitization".- Ines Fiedler ist seit dem 1. Mai 2016 Vorständin desIT-Dienstleistungszentrum Berlin. Sie bringt über 20 JahreErfahrung aus den unterschiedlichen Bereichen der IT mit.- Harald Schirmer ist als Manager Digital Transformation & Changebei der Continental AG verantwortlich für die DigitaleTransformation und Change in der Konzernpersonalfunktion. Fürseine disruptiven Ansätze und den täglichen #MutAnfall wird erals "trusted irritator" und pragmatischer Visionär bezeichnetund erhielt dafür den "Leader in the digital Age" Preis vomNiedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit undVerkehr.- Dr. Carlo Velten ist Geschäftsführer von Crisp Research undberät seit über 15 Jahren als IT-Analyst namhafteTechnologieunternehmen in Marketing- und Strategiefragen. SeineSchwerpunktthemen sind Cloud Strategy & Economics, Data CenterInnovation und Digital Business Transformation.- Anke Anderie verantwortet unter anderem das Personal- undWorkplace-Management bei Dimension Data Deutschland und treibtmaßgeblich die Themen Wissensmanagement und lernendeOrganisation voran."Der Digital Leader Award bietet eine ideale Plattform für daszentrale Thema Führung in Zeiten der Digitalisierung", so CarloVelten, Jury-Mitglied und Geschäftsführer von Crisp Research. "Zumeinen, weil er in diesem Bereich führenden Unternehmen dieMöglichkeit bietet, ihre Vorreiterrolle zu unterstreichen, sich aktivzu präsentieren und zu signalisieren: Wir können Digitalisierung! Zumanderen bietet er deutschlandweit eine Orientierung und Inspirationfür Unternehmen aller Branchen, indem er demonstriert, wer dieVorbilder bei der Umsetzung der digitalen Transformation imdeutschsprachigen Raum sind. So zeigen wir ganz konkret, wie digitaleLeader in der Praxis arbeiten."Der Digital Leader Award 2017 wird in insgesamt sechs Kategorienvergeben, die der Vielschichtigkeit der digitalen TransformationRechnung tragen: Create Impact, Spark Collaboration, ShapeExperience, Empower People, Invent Markets sowie Digitize Society.Grundlage für die Entscheidung der Jury ist ein umfangreicherKriterienkatalog, der die Bewertung der Projekte anhand der zumEinsatz kommenden Technologie, des wirtschaftlichen Erfolgs, demgenerierten Customer Value, sowie Qualitäten wie Leadership, Agilitätund Innovationskultur ermöglicht.Digital Leader in Motion: Tour durch das digitale BerlinErstmalig wird in diesem Jahr das Tagesevent Digital Leader inMotion (DLM) an den Digital Leader Award angegliedert. Bei derTagesveranstaltung für Technologie- und Digital-Manager gewähren dieInitiatoren des Digital Leader Awards sowie Unternehmen der NTT Groupin Deutschland Einblicke in Praxisprojekte der digitalenTransformation und bieten die Möglichkeit, sich in ausgewähltendigitalen Hotspots in Berlin direkt mit Fachexpertenunterschiedlicher Branchen auszutauschen und digitale Best Practicesaus dem Umfeld des Digital Leader Awards kennenzulernen.Am Abend findet die festliche Gala mit rund 250 Top-Entscheidernder deutschen Wirtschaft im Kongresszentrum AXICA am BrandenburgerTor statt.Über den Digital Leader AwardMit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media undDimension Data Deutschland dem Thema Digital Leadership eine breiterePlattform bieten. In sechs Kategorien werden Preise an Führungskräfteverliehen, die die Digitale Transformation ihres Unternehmensforcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens auch imkünftigen, digitalen Zeitalter sicherstellen. Web: www.digital-leader-award.de/Twitter: https://twitter.com/digitleaderFür weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:Thomas GambichlerDimension Data GermanyManager Marketing & PRTel: +49 (6172) 6808-214Fax: +49 (6172) 6808-150E-Mail: thomas.gambichler@dimensiondata.com