Digital-Gipfel: Bundesministerin Johanna Wanka und HPI-Direktor Christoph Meinel starten Schul-Cloud (FOTO)

Potsdam/Ludwigshafen (ots) -Bundesbildungsministerin Johanna Wanka und der Direktor desHasso-Plattner-Instituts (HPI), Professor Christoph Meinel, habenheute am Leininger-Gymnasium in Grünstadt den Startschuss für dieSchul-Cloud an 26 bundesweit ausgewählten Schulen des nationalenExcellence-Schulnetzwerks MINT-EC, einem Verbundnaturwissenschaftlich-mathematisch profilierter Gymnasien, gegeben.Die Schul-Cloud ermöglicht Schülern und Lehrern von jedem Ort und zujeder Zeit den Zugriff auf digitale Lehr- und Lerninhalte und erspartSchulen die aufwendige Administration von Rechnern. Mit demPilotprojekt an 26 Schulen soll die Schul-Cloud in der Praxis erprobtwerden.Bundesbildungsministerin Wanka: "Das Projekt der Schul-Cloud hatSignalwirkung. Es zeigt, wie mit einer digitalen Infrastrukturmodernes Lernen und Lehren unterstützt werden kann. Die Schul-Cloudkann somit viel mehr sein als eine technische Lösung, hier soll dieTechnik guter Pädagogik dienen. Mit Spannung erwarten wir dieErgebnisse aus der jetzt gestarteten Praxisphase des Projekts."HPI-Institutsdirektor Professor Christoph Meinel freut sich, dassSchüler und Lehrer der ausgewählten 26 MINT-EC-Schulen jetzt mit derSchul-Cloud arbeiten und von ihr profitieren können. "Digitale Mediensollten ein fester Bestandteil der schulischen Ausbildung sein.Werden sie intelligent eingesetzt, können sie jedes Unterrichtsfachbereichern", so Professor Meinel. Über die Schul-Cloud seien digitaleLehr- und Lernangebote ganz einfach und von überall abrufbar. "DieSchul-Cloud wird den digitalen Wandel in Deutschlands Schulenentscheidend voranbringen."Die Schul-Cloud soll den digitalen Wandel an Schulen beschleunigenDas in Zusammenarbeit mit zahlreichen Experten aus Wirtschaft undBildungseinrichtungen entwickelte und durch das Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt einer Schul-Cloudsieht vor, schul- und fächerübergreifend digitale Lehr- undLernangebote in einer Cloud verfügbar zu machen. Ein wichtigerVorteil: Für Schulen entfällt die Anschaffung und Wartung vonleistungsstarken Rechnern. Denn Schüler und Lehrer können übereinfache Eingabe- und Anzeigegeräte von überall auf die Inhaltezugreifen und damit arbeiten. Voraussetzung hierfür ist einBreitband-Internetzugang. Eine Erläuterung für das Konzept derSchul-Cloud finden Sie unter: https://hpi.de/schulcloud