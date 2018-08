München (ots) -Ab 10. September heißt es bei RTL II wieder: heiße Flirts & wahreLiebe. Das britische Erfolgsformat "Love Island" geht in Deutschlandin die zweite Staffel. Mit einer eigenen App zum Format, zahlreichenOnline- und Social-Media-Aktionen und der umfangreiche On-air- undOut-of-Home-Kampagne spricht RTL II vor allem die junge Zielgruppean. Der Kampagnen-Claim lautet in diesem Jahr: "Gelegenheit machtLiebe".265.000 App-Downloads, 20 Millionen Interaktionen mit der App, dasmeist gestreamte RTL II-Format bei TV NOW und durchschnittlich 12,4Prozent Marktanteil bei den 14-29-Jährigen: So lautet dieErfolgs-Bilanz der ersten "Love Island"-Staffel. Am Montag, 10.September, startet die von ITV Studios Germany produzierteDating-Show in die zweite Staffel und RTL II begleitet die Suche nachder großen Liebe bei "Love Island" mit einer breit angelegtenKampagne. Für die junge Online- und Social-Media-affine Zielgruppewurden zahlreiche zusätzliche Maßnahmen kreiert.Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation/CMCO RTLII: "'Love Island' soll auch in diesem Jahr zu dem Gesprächsthema desSpätsommers werden. Dafür begegnen wir den Zuschauern mit derKampagne an allen denkbaren touchpoints und nehmen sie so schon vorBeginn der Sendung mit auf die Liebesinsel. Wir haben uns stark anden Bedürfnissen der jungen Zielgruppe orientiert und bieten ihnendort, wo sie sich am liebsten bewegen, individuellen und exklusivenContent. Ob spezielles Bewegtbild für die App, Highlight-Clips fürSocial Media oder ein eigener Podcast: Für die zusätzlichen Inhalteist ein eigenes Kommunikations-Team hautnah bei der Produktiondabei."NEU: Format-App mit Chat und Shop, WhatsApp-Newsletter, Podcastund Facebook LiveIm Fokus der Kampagne steht erneut die kostenlose, offizielle"Love Island"-App für Android und iOS. Mit ihr haben die Zuschauerwieder ein gehöriges Wort mitzureden - mit Votings entscheiden sieüber die Zukunft der Islander mit. Neben dem Newsstream mitexklusivem Video- und Bild-Content sowie Hintergrund-Infos gibt esnun die Möglichkeit, sich für den sendungsbegleitenden Chatanzumelden. Ebenfalls neu: eine eigene Selfie-Cam mit verschiedenenFiltermöglichkeiten sowie Reaction-Smileys für einzelne Beiträge. Beiden Votings während der Sendung können sich die Zuschauer außerdemeine weitere Stimme verdienen, indem sie einen Werbespot ansehen.Zudem wird der Shop "Deinzigartig" in die App integriert, über densich Fans Artikel aus der Sendung kaufen können. Werbekunden habendie Möglichkeit sich zum Beispiel über ein App-Sponsoring oder einenWerbespot in der App zu platzieren.Chethrin, Kandidatin aus der ersten "Love Island"-Staffel, wirddreimal in der Woche in einer Facebook-Live-Show mitunterschiedlichen Gästen die Highlights aus der Sendung noch einmalzusammenfassen und diskutieren. Zusätzlich werden die heißesten Newsaus der Villa in einem Podcast, der auf Plattformen wie Spotify,iTunes, Soundcloud und diversen Podcatcher Apps abrufbar ist,besprochen.Über einen neuen WhatsApp-Newsletter bleiben die Fans auf demLaufenden. Darin gibt es unter anderem "persönliche" Nachrichten,Teaser-Videos, Fotos und Links in die App. Weitere Inhalte zurSendung finden Fans auf dem kommenden "Love Island"-YouTube-Channel,auf Facebook, Instagram und natürlich rtl2.de. Dort werden dieIslander zum Beispiel in 360-Grad-Videos vorgestellt.Visual Statements und Influencer sind Bestandteil im Media-MixOnline und Mobile nehmen auch in der Media-Kampagne einen großenPart ein. Kreative Visual Statements sorgen mit sendungsbezogenenInhalten für Aufmerksamkeit. Zudem sind Social Influencer aus demFitness- und Lifestyle-Bereich bei der passgenauenZielgruppenansprache eingebunden. Zu den für die verschiedenstenWerbemittel gebuchten Plattformen gehören YouTube, Facebook,Instagram, Permodo, The Weather Channel App, Spotify und Tinder. Übersie soll sowohl auf die Sendung als auch auf die App aufmerksamgemacht werden.Musikkooperationen: Kampagnensong und eigene Playlist für "LoveIsland"Bei den Begleitmaßnahmen kommt im Rahmen einer Kooperation mitWarner Music Germany der Song "Signs" von DJ Hugel & Taio Cruz zumEinsatz. Zudem entsteht ebenfalls in Kooperation mit Warner Musiceine eigene "Love Island"-Playlist mit den Songs aus der Sendung, dieauf den gängigen Musikstreaming-Portalen wie Spotify, Apple Music undDeezer vertreten sein wird.Gelegenheit macht Liebe im Fokus der On-air-, Print- &Out-of-Home-KampagneDer diesjährige Claim macht deutlich: Die Liebe steht imMittelpunkt von "Love Island". Eine Liebesgeschichte wird auch on airin zwei Trailern erzählt - einmal aus weiblicher und einmal ausmännlicher Sicht. Ein fiktives "Love Island"-Paar wird vom erstenDate bis zum romantischen Spaziergang bei Sonnenaufgang begleitet -ein Tag, wie er bei "Love Island" ablaufen könnte. Daneben gibt esverschiedene Teaser sowie Trailer für die App, TV NOW und für denbegleitenden Shop. Zudem gehen kurz vor Start der Sendung Trailer mitden diesjährigen Islandern on air.Sowohl die On-air-Trailer als auch das Motiv der Printanzeigenwurde erneut mit McFit-Models produziert. Die Anzeige mit dem Claim"Gelegenheit macht Liebe" erscheint in BILD und in vielen weiterenauflagenstarken und frauenaffinen Titeln, darunter InTouch,Cosmopolitan, Bravo, Gala, und IN; außerdem in Programmzeitschriftenwie tv14, TV Movie und TV Spielfilm.Die bundesweite Out-of-Home-Kampagne beinhaltet um die 5.000Großflächen, Ganzsäulen, Citylight-Poster und -Säulen in 16 Städtenund bundesweit über 500 Infoscreens.Edgar-Cards in knapp 2.500 Szene-Gastronomie-Locations sorgen fürweitere Aufmerksamkeit. In Cinemaxx-Kinos in ganz Deutschland wird"Love Island" auf der Leinwand und auf Flächen in den Foyersbeworben. Radiohörer werden über eine Kooperation mit Radio NRJerreicht.Die Kampagne wird mit umfangreichen Pressemaßnahmen rund um dasFormat, die Islander und die Moderatorin begleitet.Die ausführende Produktionsfirma von "Love Island - Heiße Flirtsund wahre Liebe" ist erneut ITV Studios Germany GmbH.An der Kampagne beteiligt sind: Büro Alba - Design. Strategie.Kommunikation. (Print/Out of Home), mehappy GmbH (on air/Kino),cynapsis interactive GmbH (Online/Digital), MediaCom München GmbH(Mediaplanung), Social Match GmbH & Co. KG (Influencer-Kampagne).AusstrahlungsterminStaffel 2: "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": ab Montag,den 10. September 2018, um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15Uhr bei RTL II sowie zum Abruf bei TV NOWWiederholung Staffel 1: Ab 28. August bei TV NOWÜber Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe:Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer volleraufregender Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. "Love Island -Heiße Flirts und wahre Liebe" wird von ITV Studios Deutschlandproduziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studiosund Motion Content Group und wird von ITV Studios GlobalEntertainment vertrieben.Über RTL II:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das istRTL II. Der Münchener TV-Sender zeigt mit seinem Programm das Lebenin all seinen Facetten. Das macht RTL II zum deutschsprachigenReality-Sender Nr. 1. Die jungen TV-News setzen Trends,Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierendeMenschen und bewegende Schicksale. Darüber hinaus unterhält RTL IImit den besten Serien und Spielfilmen. RTL II spricht die Zuschauerauf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevantenPlattformen und Endgeräten.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationJohanna Leinemann089 - 64185 6903johanna.leinemann@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell