Digital Energy Solutions gewinnt Green City-Ausschreibung für Batteriespeicher

München (ots) - Die Green City AG hatte für ihre Festzinsanleihe'Kraftwerkspark III' im Mai 2018 eine Ausschreibung für einenStromspeicher mit einem Investitionsvolumen von bis zu 2,0 MillionenEuro durchgeführt. Zahlreiche namhafte Hersteller haben sichbeteiligt. Den Zuschlag hat das Münchner Unternehmen 'Digital EnergySolutions' erhalten, ein Joint Venture der BMW Group und derViessmann Group. Zusammen wollen die Partner nun ein wegweisendesBetriebskonzept umsetzen. Geplant ist die Realisierung einesBatterie-Großspeichers mit 2,19 MWh Gesamtkapazität und einerLeistung von 2 MW. Das Energiespeichersystem besteht aus Speichern,wie sie auch im BMW i3 eingesetzt werden: 52 dieserLi-Ionen-Akkupacks sollen gekoppelt in Containerbauweise am Standorteines Green City-Windparks errichtet werden. Erstmals sollenkombinierte Anwendungsfälle im Zusammenspiel von Windenergieanlagenund Stromspeicher zur besseren Integration Erneuerbarer Energien indas bayerische Energiesystem umgesetzt werden. So soll der Speichersowohl das Stromnetz stabilisieren, als auch zu einerbedarfsgerechten Netzeinspeisung von erneuerbaren Energien beitragen.Die fluktuierenden Erneuerbaren Energien müssen, wenn deren Anteilweiter steigen soll, systemdienlich arbeiten und besser in dasVerbundnetz integriert werden. Stromspeicher sind insbesondere fürdie bedarfsgerechte Stromerzeugung, für die Netzstabilisierung, fürdie Reduzierung von Verlusten durch Abregelung sowie denwirtschaftlichen Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen in einemzunehmend flexibilisierten Strommarkt von zentraler Bedeutung. "Mit'Digital Energy Solutions' haben wir einen perfekten Partnergefunden, der unseren Ansatz für die Beschleunigung der Energiewendeteilt" ist Frank Wolf, Vorstand der Green City AG überzeugt. DerBatteriespeicher soll über die Festzinsanleihe 'Kraftwerkspark III'finanziert werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund 2,0 MillionenEuro. "Der Kombination von Erneuerbaren Energien und Stromspeicherngehört die Zu-kunft. Wir wollen mit unserem Vorhaben zeigen, wiediese Schlüsseltechnologien bereits heute wirtschaftlich einsetzbarsind" so Wolf. Ausschlaggebend für den Zuschlag für 'Digital EnergySolutions' war nicht nur die hohe technologische Qualität derSystemkomponenten mit Batterie-Packs aus dem Automobilbereich,sondern vor allem das innovative Betriebskonzept. "Wir wollen einetechnisch als auch wirtschaftlich tragfähige Referenzlösung zurMarktintegration von Stromspeichern realisieren. Hierzu entwickelnwir innovative Konzepte und intelligente Steuerungslogiken.",beschreibt Gunnar Lantin, Projektleiter von 'Digital EnergySolutions' den eigenen Anspruch.Stromspeicher: Vitamin C für die EnergiewendeDie innovativen Bewirtschaftungsszenarien sollen amProjektstandort eines Green City-Windparks in Süddeutschland erprobtund eine wirtschaftliche Betriebsweise des Speichers ermöglichtwerden. Mit diesem Pilotvorhaben wird der Weg zur Kombination vonfluktuierender Energieerzeugung mit Stromspeichern in derMassenanwendung geebnet und damit ein entscheidender Faktor für dieerfolgreiche Umsetzung der Energiewende geschaffen. Im Fokus stehtu.a. die Weiterentwicklung einer IT-Plattform zur optimiertenBetriebsführung eines Batteriespeichers im Verbund mitWindenergieanlagen. Statt, wie bisher üblich, den Speicher mit eineroder wenigen Funktionen zu betreiben, soll bei dem innovativenBetriebskonzept der Digital Energy Solutions die Schnittstellezwischen Netz, Speicher, Erzeugungsanlage und einem eingebundenenVermarktungspartner einen multimodalen Betrieb des Speichersermöglichen. "Die Anwendungsfälle reichen von der Bereitstellung vonRegelenergie, der optimierten Börsenvermarktung bis hin zurEigenbedarfsdeckung und der Vermeidung einer Abregelung desWindparks. Die Kombination von Anwendungsfällen ist komplex und birgtHerausforderungen in der Steuerung, den Marktschnittstellen und derRegulatorik, jedoch sind die Potenziale enorm.", erklärt Lantin.Die Green City AG realisiert im Rahmen des Kraftwerkspark IIIerstmals ein großes Stromspeicherprojekt, weitere könnten in Zukunftfolgen. "Wir leisten zusammen mit 'Digital Energy Solutions' echtePionierarbeit, damit wollen wir die Energiewende gemeinsam auf dienächste Stufe heben", so Frank Wolf. Der Kraftwerkspark III bündeltSolar-Wind und Wasserkraftwerke mit derzeit rund 57 MW in Europa. DieFestzinsanleihe mit 3,5 % Verzinsung und 9 Jahren Laufzeit stehtKapitalanlegern bis Februar 2019 zur Investition offen.Über die Green City AG: Lebenswerte Städte schaffenDurch die Beschleunigung der Energie- und Verkehrswende verbessertGreen City die Lebensqualität in Städten und Kommunen. Als Tochterdes Umweltschutzvereins Green City e.V. leistet die Green City AGeinen maßgeblichen Beitrag für eine ressourcenunabhängi-ge undklimafreundliche Energieversorgung durch 100% Erneuerbare Energiensowie den schnellstmöglichen Übergang in das Zeitalter derElektromobilität. Um die Energie- und Verkehrswende in die Tatumzusetzen, konzentriert sich das Unternehmen auf die GeschäftsfelderRenewables, Power, Finance, Drive und Experience. Für ihre hohenNachhaltigkeitsstandards wurde die Green City AG u.a. mit demEuropäischen Solarpreis 2017, dem Sustainability Award, demTÜV-Siegel "Wegbereiter der Energiewende", dem Energy Globe Awardsowie dem Best Community Award ausgezeichnet. DieNachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research bewertet die Green CityAG außerdem mit dem Prime-Status B+.Alle Daten und Fakten zur Green City AG unterwww.greencity.de/ag/unternehmen/fakten/Über Digital Energy Solutions:Seit 2016 bietet Digital Energy Solutions, ein Joint Venture derBMW Group und der Viessmann Group, ganzheitliche Lösungen für einzukunftsfähiges und sektorenübergreifendes Energiemanagement in denBereichen Strom, Wärme und Mobilität an. Seinen Kunden zeigt DigitalEnergy Solutions dabei die Chancen und Potentiale auf, die dieDigitalisierung für eine umfassende Energiewende bietet undrealisiert für sie das individuelle Optimum aus Nachhaltigkeit,Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit. Digital EnergySolutions analysiert dafür die Energiesysteme ihrer Kunden und zeigtOptimierungspotentiale bezüglich Energieerzeugung, -bezug und-verbrauch auf. 