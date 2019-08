Digital-Elite in der Jury des Deutschen Exzellenz-Preis (FOTO)

Hamburg (ots) -- Hochkarätige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medienbestätigt- Neue Schirmherrin Brigitte Zypries setzt Digital-Fokus- Bewerbungen per Online-Formular können bis 1. Oktobereingereicht werdenGesucht: Die mutigsten, klügsten Köpfe des Landes! "Menschen,denen es mehr darum geht ein erstklassiges Produkt für die Kunden zubauen, als ihr eigenes Ego in den Mittelpunkt zu stellen", sagt AnnaAlex, Gründerin von Outfittery. Gemeinsam mit Dr. Birte Gall,Inhaberin von New Work Partners Berlin, Christophe Hocquet, CEOOnline Germany Brille 24/EssilorLuxottica, und weiteren Hochkaräternaus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bildet sie die Jury desDeutschen Exzellenz-Preis 2020. Den Award vergeben Das DeutscheInstitut für Service-Qualität (DISQ), das DUB UNTERNEHMER-Magazin undder Nachrichtensender n-tv 2020 bereits zum dritten Mal, umherausragende Leistungen in der deutschen Wirtschaft zu würdigen. DerDigital-Fokus wird in diesem Jahr ganz besonders betont. Bewerbenkönnen sich Unternehmen, Agenturen, Start-ups, Manager undMitarbeiter aller Abteilungen noch bis 1. Oktober 2019 perOnline-Formular unter www.deutscherexzellenzpreis.de.Neue Schirmherrin des Deutschen Exzellenz-Preis ist BrigitteZypries, Bundesministerin a. D., Herausgeberin des DUBUNTERNEHMER-Magazins und DISQ-Beirätin, die sich selbst seit Jahrenfür die deutsche Start-up-Szene und die digitale Transformation desMittelstandes engagiert und in diesem Jahr den Award auf digitaleExzellenz fokussiert. "Die digitale Transformation ist DIEHerausforderung für die deutsche Wirtschaft. Ich bin davon überzeugt,dass Start-ups, KMU und Großunternehmen die Chancen dieses Umbruchsnutzen müssen und werden. Denn schon heute wird in unserem LandHervorragendes geleistet.""Der Deutsche Exzellenz-Preis vernetzt die Macher der deutschenWirtschaft, bringt spannende Persönlichkeiten in Kontakt mit anderenspannenden Persönlichkeiten und schafft eine Bühne für herausragendeLeistungen", erklärt Christophe Hocquet seine Motivation, den Awardin diesem Jahr zu unterstützen. "Der Deutsche Exzellenzpreis kannbewirken, dass Qualität und Kundennutzen die Aufmerksamkeit bekommen,die sie verdienen", ergänzt Anna Alex. "Insbesondere Frauen solltensich um den Deutschen Exzellenz-Preis bewerben, um ihren berechtigtenPlatz im Reigen der Unternehmer zu markieren", so Dr. Birte Gall.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität, ist stolz auf die hochkarätige Jury: "UnsereJuroren aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft haben selbstExzellentes geleistet und sind daher die Idealbesetzung, um auch 2020wieder die Besten der Besten der deutschen Wirtschaft auszuzeichnen."Der Deutsche Exzellenz-Preis richtet sich an kleine,mittelständische und Großunternehmen, unabhängig davon, wie langediese schon am Markt sind. Dabei können sich sowohl Firmen bewerben,die ihre Leistungen an den Endkunden (B2C) richten, als auch solche,die im B2B-Bereich tätig sind. Die unabhängige Jury wird im November2019 tagen, um die Bewerbungen eingehend zu prüfen und die Gewinnerauszuwählen, die am 23. Januar im Rahmen einer feierlichenPreisverleihungs-Gala in Berlin ausgezeichnet werden.Weitere Informationen zum Deutschen Exzellenz-Preis 2020 und dasOnline-Bewerbungsformular finden Sie hier:www.deutscherexzellenzpreis.de.Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)Das Marktforschungsinstitut verfolgt das Ziel, den Service inDeutschland zu verbessern. Das DISQ führt seit 2006 im Auftrag vonMedien Wettbewerbsanalysen durch.DUB UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale Transformation erscheint in einerGesamtauflage von rund 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplaran den deutschen Flughäfen sowie als Supplement in "Handelsblatt","Wirtschaftswoche" und erreicht so pro Ausgabe rund 900.000 Leser.DUB UNTERNEHMER wird in Sondereditionen auch in der "Welt am Sonntag"und der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" publiziert.Nachrichtensender n-tvSeit 1992 bietet n-tv seinen Zuschauern rund um die Uhr dasNeueste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. n-tv istDeutschlands erster Nachrichtensender. Mit einemplattformübergreifenden News-Angebot und dem größtenWirtschaftsanteil im TV ist n-tv eine der bedeutendsten Nachrichten-und Wirtschaftsmarken in Deutschland. Daher schalten täglich mehr alsfünf Millionen Zuschauer n-tv ein und rund 12 Millionen Besuchernutzen die digitalen Angebote monatlich.Pressekontakt:Kathrin MertensPressebüro Deutscher Exzellenz-PreisJDB MEDIA GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgTel.: 040/468832-0E-Mail: mertens@jdb.deOriginal-Content von: Deutscher Exzellenz-Preis, übermittelt durch news aktuell