Digital Communication Award für Pure Encapsulations® - BILD

Graz (ots) - Die umfangreiche Facebook-Strategie von PureEncapsulations® wurde Freitagabend mit dem internationalen DigitalCommunication Award ausgezeichnet. Promedico - verantwortlich für dieMarketing- und Vertriebsstrategie der Apothekenmarke PureEncapsulations® in Österreich, Deutschland und der Schweiz -überzeugte die Fachjury und sicherte sich den ersten Platz in derKategorie "Social Media Präsenz".Herausragende Projekte, Kampagnen und Innovationen im Bereich derOnline-Kommunikation wurden Freitagabend mit den DigitalCommunication Awards der Quadriga Hochschule in Berlin ausgezeichnet.Mehr als 700 Einreichungen aus ganz Europa kämpften um die begehrtenAuszeichnungen. Das Grazer Familienunternehmen Promedico konnte dieFachjury mit seiner umfangreichen Facebook-Strategie für PureEncapsulations® überzeugen und sicherte sich Platz eins in derKategorie "Social Media Präsenz". Verantwortlich für die Strategiezeichnet das Team rund um Alina Lauchart, Leitung PR & OnlineMarketing bei Promedico. Social Media Managerin Christina Zagorschaknahm den Preis mit ihrem Kollegen Daniel Rebernegg Freitagabend imRahmen der Award Show im Berliner Glashaus entgegen. Damit reiht sichPromedico in eine namhafte Gewinnerliste ein mit Ikea, Vodafone, derWestminster Abbey oder Swisscom.Zwtl.: Mit Content Marketing zum Customer-Service-ToolDer Mikronährstoff-Experte Promedico ist verantwortlich für dieMarketing- und Vertriebsstrategie von Pure Encapsulations® inÖsterreich, Deutschland und der Schweiz. Die hochwertigenNahrungsergänzungen werden im DACH-Raum über Apotheken verkauft - derLaunch der Facebook-Page im Jahr 2014 war ein entscheidender Schrittfür die direkte Kommunikation mit dem Endkunden. Seitdem ist Facebooknicht nur bedeutender Teil der Omni-Channel-Content-Strategie,sondern wurde auch zu einem wertvollen Customer-Service-Tool: Jedereinzelne Kommentar und jede persönliche Nachricht wird sorgfältiggelesen und in Zusammenarbeit mit dem Wissenschafts-Team beantwortet."Wir setzten von Anfang an auf die Strategie des Healthy Optimism. Sogeben wir unserer Community hilfreiche Tipps für ein gesundes Leben,bieten ihr wissenschaftlich fundierte Inhalte rund um die Welt derMikronährstoffe und sind bei Fragen immer für sie da" so Lauchart."Die User sind dankbar für die wertvollen Inhalte und wir lernennicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden besser kennen, sondernunterstützen so auch die Apotheken im Verkauf. Mittlerweile erreichenwir allein über Facebook mehr als 27 MillionenGesundheitsinteressierte im Jahr. Wir freuen uns sehr, dass dieserErfolg nun auch bei unabhängigen Experten Anerkennung gefunden hat."Dass das umfassende Customer Service sehr gut angenommen wird, zeigtsich auch in der stark steigenden Anzahl an Facebook-Nachrichten, diedie Marke mittlerweile direkt von seinen Kunden erhält. Zudem hat derFacebook-Kanal von Pure Encapsulations® seinen Weg in die Apothekegefunden: Creatives, die ursprünglich für Facebook erstellt wurden,findet man mittlerweile auch direkt am Point of Sale - etwa alsElemente in verkaufsunterstützenden Deko-Paketen oder als Videos imApo-TV. Die Facebook-Creatives entstehen in Zusammenarbeit mit derGrazer Werbeagentur Grafenberg. Die Spezialisten für Web- undPrintdesign sind für die grafische Umsetzung der Marketingmaßnahmenvon Promedico verantwortlich.Zwtl.: Über Pure Encapsulations®Pure Encapsulations® erzeugt seit mehr als 25 Jahren hochwertigeReinsubstanzen und gilt damit als das Original bei purenMikronährstoffen. Das umfassende Produktsortiment aus maximalverträglichen Monopräparaten und ausgewogenen Nährstoff-Kombinationenwird weltweit erfolgreich eingesetzt. Frei von unnötigen Zusätzeneignen sich die Reinsubstanzen auch für sensible Personen.