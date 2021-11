Digital Commerce 360 ernennt ChannelAdvisor zum Channel-Management-Anbieter Nr. 1 - zum zehnten Mal in Folge

Research Triangle Park, N.c. (ots/PRNewswire) -ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), ein führender Anbieter Cloud-basierter E-Commerce-Lösungen, hat es im Bericht Leading Vendors to the Top 1000 Retailers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3367709-1&h=3176257798&u=https%3A%2F%2Fwww.digitalcommerce360.com%2Findustry-resource%2Fthe-2022-leading-vendors-to-the-top-1000-retailers-report%2F&a=Leading+Vendors+to+the+Top+1000+Retailers)https://www.digitalcommerce360.com/industry-resource/the-2022-leading-vendors-to-the-top-1000-retailers-report/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3367709-1&h=1758752979&u=https%3A%2F%2Fwww.digitalcommerce360.com%2Findustry-resource%2Fthe-2022-leading-vendors-to-the-top-1000-retailers-report%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.digitalcommerce360.com%2Findustry-resource%2Fthe-2022-leading-vendors-to-the-top-1000-retailers-report%2F) von Digital Commerce 360 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3367709-1&h=277792335&u=https%3A%2F%2Fwww.digitalcommerce360.com%2Findustry-resource%2Fthe-2022-leading-vendors-to-the-top-1000-retailers-report%2F&a=Digital+Commerce+360) erneut auf den Spitzenplatz in der Kategorie Channel Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3367709-1&h=936202173&u=https%3A%2F%2Fwww.channeladvisor.com%2Fsolutions%2Fmarketplaces%2F&a=Spitzenplatz+in+der+Kategorie+Channel+Management) geschafft. Darüber hinaus kürte Digital Commerce 360 das Unternehmen zum viertbesten Anbieter für Suchmaschinenmarketing und wählte ChannelAdvisor auch unter die führenden Dienstleister für Online-Werbung.Der Bericht zu den führenden E-Commerce-Anbietern wird jährlich von Digital Commerce 360 herausgegeben. ChannelAdvisor zählt seit Langem beständig zu den Spitzenreitern. Über die Multichannel-Commerce-Plattform optimieren Marken und Händler weltweit ihren Verkauf auf Marktplätzen, über Dropshipping-Kanäle und Webshops. ChannelAdvisor unterstützt sie darüber hinaus auch beim Management von Produktdatenfeeds für digitale Such-, Shopping- und Social-Media-Kampagnen. Mit ChannelAdvisor können Online-Anbieter ihre Bestandsmengen, Preise, Produktinhalte und Bestellungen ebenso effizient verwalten wie ihre Retail-Media-Werbung. Praktische Analysetools helfen dabei, die Performance kontinuierlich zu verbessern.Auch in den Kategorien Suchmaschinen- und Online-Marketing gehört ChannelAdvisor für Digital Commerce 360 weiterhin klar zu den Besten. ChannelAdvisor unterstützt Marken und Händler mit automatisierten und individuell anpassbaren Digital-Marketing-Lösungen sowie einem Team erfahrener Branchenexperten. In enger Abstimmung mit den Kunden entwickeln diese Spezialisten maßgeschneiderte E-Commerce-Strategien für mehr Wachstum, rentablere Werbekampagnen und eine durchgängig hochqualitative Kundenerfahrung an allen digitalen Touchpoints."Der Online-Shopping-Sektor wächst und wächst. Marken und Händlern eröffnen sich hier viele Chancen, neue Kunden zu erreichen. Gleichzeitig wird aber natürlich auch der Wettbewerb schärfer", erklärt Mike Shapaker (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3367709-1&h=2340970507&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fshapaker&a=Mike+Shapaker), CMO bei ChannelAdvisor. "Dass wir nun bereits das zehnte Jahr in Folge diese Anerkennung erhalten, zeigt uns, dass wir mit unserem Anspruch richtig liegen. Der lautet: Wir wollen Tools und Features entwickeln, mit denen unsere Kunden aus der Masse herausstechen und Verbraucher dort abholen können, wo sie einkaufen."Mehr über ChannelAdvisor erfahren Sie auch im Blog, auf Twitter unter @ChannelAdvisor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3367709-1&h=222231253&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fchanneladvisor&a=%40ChannelAdvisor), auf Facebook und bei LinkedIn.Mehr über Digital Commerce 360 finden Sie auf der Website der Publikation.Informationen zu ChannelAdvisorChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert mit seiner führenden Multichannel-Plattform den Handel weltweit. Seit über zwanzig Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen zur Integration neuer E-Commerce-Vertriebskanäle und für die passgenaue Zielgruppenansprache auf allen Stufen der Consumer Journey. Von der Absatzsteigerung zur effizienten Auftragsabwicklung auf Amazon, eBay, Google, Zalando und Hunderten weiteren Kanälen - ChannelAdvisor hilft, Betriebsabläufe zu optimieren und dank präziser Analysen noch wettbewerbsfähiger zu werden. Nicht ohne Grund vertrauen täglich Tausende Marken und Händler auf die Technologie und die Services von ChannelAdvisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.channeladvisor.de.