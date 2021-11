Digital Business Agility - Winning Strategy für zukunftsfähige und erfolgreiche Organisationen

München (ots) -"Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert." (Albert Einstein)Zukunftsrelevante und notwendige Veränderungen passieren nicht einfach so. Unternehmen und Führungskräfte müssen diese aktiv vorantreiben und steuern.Die allermeisten Unternehmen erkennen die Notwendigkeit für Veränderung, Weiterentwicklung und Transformation. Doch welches Grundgerüst braucht man, um eine Transformation neben dem Tagesgeschäft auch durchzuhalten und zum Erfolg werden zu lassen? Wie kann ich die Mitarbeiter im Unternehmen auf diese Reise mitnehmen? Und was bedeuten die vielen neuen Schlagworte konkret, die diskutiert werden? Welche Auswirkungen haben die digitale Transformation, agile Organisation oder New Work und Kulturwandel auf Ihre Organisation?Zusammen mit Dr. Matthias Behrens (Managewerk) wurde basierend auf langjähriger Projekterfahrung dasMOONROC Digital Business Agility (DBA)-Framework entwickelt. Es beschreibt und unterlegt mit Methoden sowie Best Practices,- wie Strukturen geschaffen werden, um gleichzeitig Customer & Business Value zu erhöhen,- welche Eigenschaften eine zukunftsfähige und erfolgreiche Organisation hat und- wie eine individuelle DBA-Reise beginnen kann.TRANSFORMATION IN ENDLOSSCHLEIFE"Agile Methoden, Cloud, New Work, Green, Digitalisierung, Automation, Transformation, das machen jetzt alle, müssen wir das nicht auch angehen?"Unternehmen und Entscheider, die sich in den letzten Jahren gefragt haben, wie sie das eigene Unternehmen auf die Herausforderungen der sich immer schneller verändernden Umwelt vorbereiten können, sehen sich nicht selten mit einer Vielzahl von Schlagworten und abstrakten Drohszenarien konfrontiert. Zurück bleibt häufig ein Gefühl der Unsicherheit, gepaart mit einer Unruhe und dem Drang, doch etwas zu unternehmen, bevor das Geschäft an einem vorbeizieht.Nicht selten führt dies bei Unternehmen zu ad hoc Investitionen, denen jedoch ein gesamtheitliches Gerüst fehlt. Frustration, Enttäuschung und schlussendlich ein Abbruch der Transformationstätigkeiten, gefolgt von einer Re-Fokussierung auf das Tagesgeschäft, sind häufige Folgen dieser Entscheidung. So wird Transformation an Transformation gereiht. Mitarbeiter werden mit endlosen Veränderungsschleifen überfordert. Oft verpassen es die Unternehmen dadurch, an den wirklich zukunftsrelevanten Stellschrauben zu arbeiten und sinnvoll in die Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells zu investieren.MIT DIGITAL BUSINESS AGILITY IN RICHTUNG Digitale & Agile ORGANISATIONDigital Business Agility ist ein ganzheitlicher und strukturierter Ansatz zum Aufsetzen und Organisieren einer digitalen Transformation. Ziel ist es, wirklichen Mehrwert zu erzeugen. Schlussendlich sollen Customer und Business Value, also Wertschöpfung für die Kunden und das eigene Unternehmen, durch die Transformation deutlich und planbar steigen.Das DBA-Framework fokussiert sich auf die Schaffung von Strukturen, die zum Aufbau eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells notwendig sind. Dieser Ansatz vereint die digitale Transformation mit der agilen Organisation und bietet Unternehmen und Entscheidern ein ganzheitliches Gerüst aus Leitplanken, Methoden und Best Practices.Dies ermöglicht eine schnelle und flexible Reaktion auf Veränderungen, sodass Unternehmen zu digitalen Pionieren werden und die Chancen der digitalen Transformation (Studie: "Digitale Transformation") voll ausschöpfen.Die Fähigkeit, die Unternehmensstruktur durch stetige Adaption auf ein sich ebenso stetig weiterentwickelndes Geschäftsmodell anzupassen, lässt sich bei den digitalen Vorreitern und BigTechs beobachten. Es ist genau diese Fähigkeit, das eigene Organisationsmodell dem sich kontinuierlich wandelnden digitalen Umfeld anzupassen, welches die BigTechs so erfolgreich macht.Mit dem DBA-Framework (siehe begleitende Grafik) wird Unternehmen und Entscheidern ein "baukastenartiger" Rahmen bereitgestellt, um den Wandel im Unternehmen hin zu einer agilen Organisation voranzutreiben.AUF EINEN BLICK: DAS MOONROC DBA-FRAMEWORKDas DBA-Framework bildet die wesentlichen Komponenten erfolgreicher und zukunftsfähiger Organisationen schematisch ab. Während von außen verschiedene Einflussfaktoren auf die Organisation wirken, bilden die strategische ("Business") und die operative ("Digital" und "Agility") Ebene den Kern der eigentlichen DBA-Organisation. Die Organisationskultur, die Werte der Mitarbeiter sowie das Digitale Mindset (Studie: "Digitales Mindset") bilden das wichtige Fundament von Digital Business Agility.Um den größten Wert für das eigene Unternehmen zu generieren und strukturiert an der Evolution der eigenen Geschäftsfähigkeiten zu arbeiten, ist das DBA-Framework nicht als "One-Size-Fits-All"-Ansatz anzusehen. Vielmehr ist die zeitliche und inhaltliche Ausgestaltung individuell auf das eigene Unternehmen abzustimmen.Begleitende Grafik: MOONROC DBA-FrameworkWIE DIE TRANSFORMATION STARTEN KANNFolgende Fragen sollten sich Entscheider/Unternehmen zu Beginn ihrer Transformation stellen: Wo stehen wir bezogen auf die digitale Transformation und agile Organisation? Welche unserer Herausforderungen hemmen uns am meisten? Wissen wir eigentlich, in welche Richtung wir uns entwickeln möchten und wo wir im Vergleich zum Wettbewerb in 3-5 Jahren stehen wollen?Der individuelle "Status quo" bildet somit den Startpunkt für die Ausgestaltung einer Roadmap, welche durch kontinuierliche Lernschleifen immer wieder adaptiert wird. Bei der Erstellung der Roadmap sollten darüber hinaus folgende Fragen stets im Blick behalten werden: Wo ist der zu erwartende Impact am größten? Wie können die Mitarbeiter begeistert und eingebunden werden? Denn neben dem Top-Management ist auch eine umfassende Unterstützung der Mitarbeiter unerlässlich, um den nötigen kulturellen Wandel durchzuführen.Sobald die ersten Maßnahmen z.B. in Form von Piloten umgesetzt wurden, gilt es die weitere Vorgehensweise anzupassen und die nächsten Schritte zu planen. Um den "endlosen Transformationszyklus" zu durchbrechen, versteht sich DBA nicht als einmalige Transformation, sondern vielmehr als fortlaufende Evolution der Organisation sowie des zugrundeliegenden Geschäftsmodells.Mit dem MOONROC DBA-Framework wird Unternehmen und Entscheidern ein gesamtheitliches und langfristiges Gerüst zur Transformationssteuerung und Organisationsentwicklung zur Verfügung gestellt. Selbst individuelle und spezielle Anforderungen und Besonderheiten der Organisation werden berücksichtigt. Die Weiterentwicklung erfolgt innerhalb des DBA-Frameworks in kurzen agilen Sprints und Initiativen. Die erzielten Fortschritte sind somit auch immer kurzfristig und kontinuierlich mess- und kommunizierbar.Sie möchten mehr über DBA erfahren? 