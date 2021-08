Digital Auto Report I 2021: 70% der Deutschen sind bereit, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern, um CO2 einzusparen

München (ots) -- In China wollen nach eigenen Angaben fast alle Bürger (97%) durch ihr Mobilitätsverhalten zur Reduktion von CO2 beitragen, in den USA sind es 52% der Umfrageteilnehmer- Nur 7% der Deutschen wollen dafür nach Überwinden der Covid-19 Pandemie verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen- Priorisierung von Sicherheit und Privatsphäre verhilft Smart Mobility zu mehr VerbraucherakzeptanzMünchen (ots) - Das Mobilitätsverhalten der Deutschen passt sich dem "New Normal" an. Trotz hoher Bereitschaft, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, signalisieren die Deutschen auch für die Zeit nach Abklingen der Corona-Pandemie eine ausgeprägte Affinität zum Individualverkehr, wie der erste Teil des "Digital Auto Report 2021" von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, zeigt. 70% der Deutschen sind bereit, ihr persönliches Mobilitätsverhalten zu verändern, um dadurch CO2-Emissionen einzusparen (China: 97%, USA: 52%). Knapp die Hälfte davon will in Zukunft kürzere Distanzen vermehrt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, 26% nehmen sich einen Komplettverzicht auf Kurzstreckenflüge vor und 18% geben an, der Umwelt zuliebe vom Verbrenner auf ein E-Auto zu wechseln (China: 61%, USA: 30%). Die Anzahl der Deutschen, die in den kommenden zwei Jahren einen Neuwagen kaufen wollen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt (2021: 44%; 2020: 21%). Trotz der hohen Relevanz integrierter multimodaler Verkehrskonzepte wollen auch nach Überwinden der Covid-19-Pandemie nur 7% verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Größtes Hindernis bei der Nutzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte wie Bike-/ Carsharing oder ÖPNV sind für 55% zu hohe Preise, 23% wünschen sich eine bessere Verfügbarkeit bzw. mehr Angebote."Um den gesteigerten Mobilitätsansprüchen der Nutzerinnen und Nutzer auch in Zukunft gerecht zu werden, müssen für integrierte Verkehrskonzepte große Datenmengen erhoben und miteinander vernetzt werden. Komplexe Daten-Architekturen sollten in ihrer Entwicklung die Anforderungen der verschiedenen Stakeholder in den Vordergrund stellen und dürfen gerade mit Blick auf die Verbraucherakzeptanz Aspekte wie Sicherheit und Privatsphäre keinesfalls außer Acht lassen", kommentiert Jonas Seyfferth, Co-Autor der Studie und Director bei Strategy& Deutschland.Die wachsende Bedeutung nachhaltiger Mobilität verschiebt die Priorisierung der "CASE"-Dimension (Connected-Car-Dienste, Automatisiertes Fahren, Smart Mobility und die Elektrifizierung) für Automobilhersteller - aktuell vor allem mit einem Fokus auf Elektrifizierung, aber mittel- und langfristig auch in den anderen Dimensionen. Beim autonomen Fahren ist der technologische Fortschritt ungebremst, das Zusammenspiel von Hardware, Software, Infrastruktur und regulatorischen Vorgaben bleibt jedoch komplex. Deutschland hat in den vergangenen Monaten durch die Verabschiedung eines Gesetzes zum autonomen Fahren eine wichtige Basisvoraussetzung geschaffen. In Europa ist für Neufahrzeuge der Level-3-/Level-4-Technologie ein relevanter Marktanteil von mehr als 20% dennoch erst ab 2030 zu erwarten. Das Vertrauen der Verbraucher in autonomes Fahren zeigt sich auch mit Blick auf das subjektive Sicherheitsgefühl volatil. Im Vergleich zum Vorjahr würden sich nur noch 38% der Befragten selbst für ein vollautomatisch fahrendes Auto entscheiden (Vergleich zu 2020: 64%). Von den Befürwortern des automatischen Fahrens zeigt eine große Mehrheit (84%) die Bereitschaft, für autonome Modelle auch einen Aufpreis zu bezahlen.Bei den Connected-Car-Services halten 69% der interessierten Deutschen einen Aufpreis für gerechtfertigt. Größten Wert legen deutsche Verbraucher weiterhin auf ergänzende Sicherheitsanwendungen (69%) und Navigationsdienste (71%). Ihre Zahlungsbereitschaft für ein Komplettpaket vernetzter Dienste liegt durchschnittlich bei bis zu 150 Euro pro Jahr. Für Functions-on-Demand wie das flexible Zuschalten zusätzlicher Batteriereichweite zeigen sich die deutschen Verbraucher noch spendabler. Hier sind 60% der Befragten bereit, im Schnitt bis zu 570 Euro mehr pro Jahr auszugeben. Die Quote an Neufahrzeugen mit einer Basiskonnektivität erreichte 2020 durch regulatorische Vorgaben mehr als 85%. Eine Komplettvernetzung wird in Europa im Jahr 2025 für die Hälfte des Fahrzeugbestands erwartet."Vernetzte Fahrzeugdienste erleben in den kommenden Jahren einen zweiten Frühling, nachdem sich die Umsatzhoffnungen der OEMs in den letzten Jahren nicht erfüllt haben. Sie werden ein erfolgskritischer Faktor für das Fahrerlebnis und somit differenzierender Faktor für die Wahl eines Autos. Zuverlässige Over-the-Air-Updates und die kontinuierliche Weiterentwicklung fahrzeugnaher Dienste werden immer stärker nachgefragt. Zukünftig könnten kollaborative Anwendungen ein nachhaltigeres Fahr- und Nutzungsverhalten fördern", kommentiert Jörg Krings, Co-Autor der Studie und Partner bei Strategy& Deutschland.Die vollständigen Ergebnisse des ersten Teils des "Digital Auto Report 2021" finden Sie unter: https://ots.de/rKPIUPDie Veröffentlichungen des zweiten und dritten Teils des "Digital Auto Report" zu Markt- und Wachstumsprognosen sowie zu aktuellen Branchenbewegungen und strategischen Partnerschaften folgen in den kommenden Monaten.MethodikFür die Verbraucherperspektive wurden im Juli 2021 in Deutschland, den USA und China je 1.000 Konsumenten bevölkerungsrepräsentativ online befragt.Über Strategy&Strategy& ist die globale Strategieberatung von PwC. Wir entwickeln individuelle Geschäftsstrategien für weltweit führende Unternehmen, basierend auf differenzierenden Wettbewerbsfähigkeiten. Wir sind die einzige Strategieberatung als Teil eines globalen Professional Services Netzwerks. Unsere Expertise kombinieren wir mit Technologie und erarbeiten daraus eine passende Strategie, die effizient umsetzbar ist. "Strategy, made real" heißt für uns, den digitalen Wandel voranzutreiben, die Zukunft mitzugestalten und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. 3.000 Strategieberater und mehr als 284.000 PwC-Mitarbeiter in 155 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. MethodikFür die Verbraucherperspektive wurden im Juli 2021 in Deutschland, den USA und China je 1.000 Konsumenten bevölkerungsrepräsentativ online befragt.