Digital-Abteilung im Kanzleramt immer noch nicht vollständig besetzt

Berlin (ots) - Neue Abteilung zur Koordinierung derDigital-Politik der Bundesregierung immer noch im Aufbau / Derzeitfast ein Drittel der Stellen unbesetztBerlin, 15. November 2018 - Fast ein Dreivierteljahr nach derRegierungsbildung befindet sich die neue Digital-Abteilung imBundeskanzleramt immer noch im Aufbau. Wie die Bundesregierung demWirtschaftsmagazin 'Capital' (Online-Ausgabe) auf Anfrage mitteilte,sind derzeit noch 17 Stellen unbesetzt und damit fast ein Drittel dergeplanten Stellen in der neuen Abteilung. Bei elf dieser offenenStellen, zu denen auch zwei der acht Referats-Leitungen der neueingerichteten Abteilung gehören, sei allerdings "eineAuswahlentscheidung erfolgt beziehungsweise die Auswahlverfahrenlaufen", sagte ein Regierungssprecher gegenüber 'Capital'. Dieübrigen Verfahren würden folgen.Bei ihrem Antritt im Frühjahr hatte die Große Koalition dieDigital-Politik zu einem Schwerpunkt erklärt und sich zum Zielgesetzt, die über mehr als 70 Abteilungen in den Bundesministerienverteilten Zuständigkeiten besser zu koordinieren. Als "Arbeitsmuskelfür Digitalisierung" wurde im Kanzleramt die Abteilung "PolitischePlanung, Innovation und Digitalpolitik, Strategische IT-Steuerung"neu eingerichtet. Die Bedeutung der Einheit unterstreicht auch, dasssie von Eva Christiansen geleitet wird, einer der engsten Vertrautenvon Kanzlerin Angela Merkel (CDU).Nach Auskunft der Bundesregierung auf Anfrage von 'Capital'arbeiten in der neuen Abteilung 6 derzeit 45 Beschäftigte. Demnachwurden 17 Stellen aus dem Bundesinnenministerium in das Kanzleramtverlagert - unter anderem von Beamten, die für die IT des Bundeszuständig waren. 21 Stellen wurden für die Digital-Abteilung neugeschaffen, von denen ein großer Teil aber noch nicht besetzt ist.Für die Leitung des Referats "Grundsatzfragen der Digitalpolitik" seidie Besetzungsentscheidung getroffen und werde "bis spätestensJahresende umgesetzt", teilte ein Regierungssprecher mit.Im Mai hatte die Bundesregierung mehrere Referentenstellen in derneuen Abteilung 6 der Regierungszentrale öffentlich ausgeschrieben.In der Ausschreibung hieß es, das Kanzleramt wolle ein"interdisziplinäres Team" zusammenstellen, das die "unterschiedlichenFacetten des digitalen Wandels für Gesellschaft, Wirtschaft und Staatanalysiert, weiterdenkt und einordnet". Nach Angaben derBundesregierung wurden in der kompletten Abteilung allerdings bislanglediglich vier Stellen mit externen Bewerbern besetzt, die zuvor nochnicht beim Bund beschäftigt waren.