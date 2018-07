DigitalTown: Daran scheiden sich die Geister

In unserer neuen Analyse nehmen wir DigitalTown unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Internetsoftware und -dienste". Die DigitalTown-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 0,09 USD.Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für DigitalTown entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die DigitalTown derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,19 USD, womit der Kurs der Aktie (0,09 USD) um -52,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,13 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -30,77 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

