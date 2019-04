DigitalPakt Schule: Gesetzliche Unfallversicherung gibt Empfehlungen für sicheren und gesunden Umgang mit digitalen Medien in der Schule

Berlin (ots) - Berufsgenossenschaften und Unfallkassen begrüßenden DigitalPakt Schule. Die Träger der gesetzlichenUnfallversicherung weisen darauf hin, dass bei der konkretenUmsetzung auch Fragen von Sicherheit und Gesundheit im Umgang mitdigitalen Medien einbezogen werden müssen. Das betrifft zum BeispielBereiche wie Ergonomie, psychische Gesundheit und Medienkompetenz.Unfallkassen haben die Aufgabe, Bildungseinrichtungen hinsichtlichder Verhütung von Schulunfällen und arbeitsbedingtenGesundheitsgefahren zu beraten. Mit Blick auf den technologischenWandel steht der sichere und gesunde Umgang mit digitalen Medien anSchulen deshalb im Fokus. Das gilt für Schüler und Schülerinnenebenso wie für die Lehrkräfte. "Prävention gelingt am besten, wennSicherheit und Gesundheit der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schülervon Anfang an mitgedacht werden und alle Beteiligten im System Schulezusammenarbeiten", sagt Dr. h.c. Heinz Hundeloh, Leiter desFachbereichs Bildungseinrichtungen der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung (DGUV).Die gesetzliche Unfallversicherung gibt vor diesem Hintergrundfolgende Empfehlungen:ErgonomieErgonomie umfasst die gesamte Gestaltung des Arbeitsplatzes undder Arbeitsumgebung. Das schließt auch die richtige Beleuchtung, dasRaumklima und die Arbeitsorganisation ein. In Schulen sind beimArbeiten und Lernen mit digitalen Medien bestimmte ergonomischeAspekte zu beachten, um körperlichen Gesundheitsschäden vonLehrkräften, Schülerinnen und Schülern vorzubeugen. So können zumBeispiel durch höhenverstellbare Stühle und Tische, auch Bildschirme,die leicht dreh- und neigbar sind und einen Reflexions- undBlendschutz haben, Beschwerden am Muskel-Skelett-System und den Augenverhindert werden.Werden mobile digitale Geräte im Unterricht genutzt, müssen dieseebenfalls den grundsätzlichen Anforderungen fürBildschirmarbeitsplätze genügen. Displays sollten mindestens 10 Zollgroß sein. Für längeres Lesen oder Texteingaben sollten die Displays15 Zoll oder größer sein. Generell erlauben Bildschirmtastaturen aufTouchscreens kein ergonomisches Arbeiten. Für längere Texteingabensind deshalb externe Tastaturen zu empfehlen.Smartphones sind für die längere Lektüre oder die Eingabe vonTexten ungeeignet. Mit den Geräten sollte deshalb am Stück nichtlänger als fünf Minuten gearbeitet werden.Psychische GesundheitDer Einsatz digitaler Medien braucht gute Rahmenbedingungen. Dazugehört zum Beispiel entsprechendes Personal, das sich umInfrastruktur und Wartung der digitalen Geräte an der Schule kümmert.Lehrerinnen und Lehrern kommt beim Umgang mit digitalen Medien eineSchlüsselfunktion zu. Sie sollten deshalb dabei unterstützt werden,sich digitale Kompetenzen anzueignen. Neben dem technischen undpädagogischen Know-how betrifft das auch die Kenntnisse über und denUmgang mit Risiken durch digitale Medien.Um die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern zuerhalten und eine mediale Reizüberflutung zu vermeiden, sollte derUnterricht aus einem gesunden Mix bestehen: Längere Arbeitsphasen mitdigitalen Medien - zum Beispiel der Nutzung des Tablets alsSchulbuchersatz - sollten sich mit anderen Lernformen, Erholungs- undBewegungspausen abwechseln. Insgesamt sollte die Lernzeit mitdigitalen Medien ein Drittel des Unterrichtstages nichtüberschreiten.MedienkompetenzEs ist notwendig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, sicher undverantwortungsvoll mit dem Internet und digitalen Medien umzugehen.Aufgabe von Schule ist es, Kompetenzen für eine aktive,selbstbestimmte Teilhabe an der digitalen Öffentlichkeit zuvermitteln.Grundlage dafür kann das Medienkonzept einer Schule sein. Wie dasKonzept aussieht, sollte gemeinsam von Schulleitungen undLehrpersonen erarbeitet werden. Es ist empfehlenswert, auch Eltern ander Entwicklung dieses Konzepts zu beteiligen.Weitere InformationenDie zuständigen Unfallversicherungsträger sind Ansprechpartner füralle Fragen zu Sicherheit und Gesundheit beim Einsatz digitalerMedien. Sie werden dazu in nächster Zeit weitergehende Informationenherausgegeben - zum Beispiel die Branchenregel Schule. Geplant sinddarüber hinaus weitere Informationen auch in Zusammenarbeit mit derKultusministerkonferenz.Ergänzende Informationen- DGUV Information 215-410: Bildschirm- und Büroarbeitsplätze -Leitfaden für die Gestaltung unterhttps://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23472- DGUV Information 211-040: Einsatz mobiler Informations- undKommunikationstechnologie an Arbeitsplätzen unterhttps://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=26396- DGUV Information 202-090: Klasse(n) - Räume für Schulen -Empfehlungen für gesundheits- und lernfördernde Klassenzimmerunterhttps://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=25882