Digipath Aktie: Produkte von Redwood Cultivation getestet!

Digipath, Inc. (OTCQB:DIGP) wurde von Redwood Cultivation als sein Testlabor in Nevada ausgewählt. Redwood ist ein in Nevada lizenzierter Züchter mit einer 20.000 m² großen, hochmodernen Anlage, die ein vollautomatisches Dünge-, Tropfbewässerungs-, HVAC-, Beleuchtungs- und Co2-System verwendet.

Das ist stark!

Digipath wird die staatlich vorgeschriebenen Tests für die Produkte durchführen, die Redwood herstellt, darunter beliebte Marken von Cannabislegenden wie Tommy Chong und Willie



