Diginex Aktie: Wie kann man sich als Kleinanleger schützen?

Letzte Woche sahen viele Trader, die innerhalb des letzten Jahres angefangen haben, etwas, was sie noch nie zuvor gesehen hatten: mehrere rote Tage in Folge. In ihrer letzten Folge “Pennies: Going In Raw” diskutierten die Gastgeber Hugh Henne und Dan Knight verschiedene Möglichkeiten für Einzelanleger, ihre Portfolios zu schützen und gleichzeitig Chancen zu finden. In der vergangenen Woche haben vor allem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!