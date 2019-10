Digimarc wird auf der Veranstaltung HolyGrail 2.0 Plastik-Kreislaufwirtschaft referieren

Veranstaltung für Recycling-Initiative am 22. Oktober 2019schließt Digimarc, P&G, TOMRA und Verstraete einBeaverton, Oregon (ots/PRNewswire) - HolyGrail 2.0 IntelligentePlastiksortierungWAS: Ziel von HolyGrail 2.0ist die Beschleunigungdes Wandels hin zu einerKreislaufwirtschaft fürPlastik, indem dieQuantität und Qualitätder recycelfähigenMaterialerkennung inAbfallverwertungssystemenmithilfe von digitalenWasserzeichen gesteigertwerden. Digimarc arbeitetmit Interessenvertreternin diesem Projektzusammen.Im Anschluss an diebeiden Siege bei denSustainability Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=106144499&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D773472376%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpackagingeurope.com%252Fholygrail-project-wins-top-prize-at-sustainability-awards-20%252F%26a%3DSustainability%2BAwards%2B2019&a=Sustainability+Awards+2019)2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=106144499&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D773472376%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpackagingeurope.com%252Fholygrail-project-wins-top-prize-at-sustainability-awards-20%252F%26a%3DSustainability%2BAwards%2B2019&a=Sustainability+Awards+2019) für dasursprünglicheHolyGrail-Projektbereiten sich diebeteiligten Unternehmennun auf die nächste Phasevor: digitaleWasserzeichen, um dienachhaltige Verwertungvon Plastikabfall(Verpackung) zu fördern.Digimarc undZulieferpartner habenBeispielprodukte undPrüfsystem-Modulebereitgestellt, um einbesseres Verständnis überden Weg zurKommerzialisierung zurVerbesserung derPlastikverpackungen inder Initiative NewPlastics Economy zufördern. Das Projektwurde offiziell (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=1505871852&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D2874803063%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpackagingeurope.com%252Fpioneering-sorting-technology-holygrail-project-moves-toward%252F%26a%3Dofficially%2Bclosed&a=offiziell+abgeschlossen)abgeschlossen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=1505871852&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D2874803063%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fpackagingeurope.com%252Fpioneering-sorting-technology-holygrail-project-moves-toward%252F%26a%3Dofficially%2Bclosed&a=offiziell+abgeschlossen), nachdemein erfolgreicher Tag deroffenen Tür stattfand,den 85 Vertreter vonverschiedenenVereinigungen derEuropäischen Unionbesuchten.FührendeVerbrauchermarken undHändler schließen sichjetzt HolyGrail 2.0 anund haben dieVerpackungsgestaltungverbessert, um einen"digitalen Recyclingpass"in die wachsende Listeder Vorteile einzubinden,die durch den Einsatz derDigimarc Platformermöglicht werden.Produktexperten vonDigimarc, TOMRA, P&G undVerstraete werden beieinem informativen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=2729692184&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D3961514939%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsolutions.tomra.com%252Fholy-grail-2.0%26a%3Dinformational%2BHolyGrail%2B2.0%2Bevent&a=informativen+HolyGrail+2.0-Event)HolyGrail 2.0-Event (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=2729692184&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D3961514939%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsolutions.tomra.com%252Fholy-grail-2.0%26a%3Dinformational%2BHolyGrail%2B2.0%2Bevent&a=informativen+HolyGrail+2.0-Event) überdie Technologiensprechen, die dasPotenzial haben, eineKreislaufwirtschaft fürPlastik effizienter zumachen.Verpackungsfachleute,Zulieferer für dieKunststoffbranche,Mitglieder vonWirtschaftsverbänden undBesucher der Messe K-2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=2429409362&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D2222180400%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k-online.com%252Fen%252FHome%252FHome%26a%3DK-2019&a=K-2019)werden gebeten, sich (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=3373473503&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D2236583645%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsolutions.tomra.com%252Fholy-grail-2.0%26a%3Dto%2Bregister&a=sich+anzumelden)anzumelden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606222-1&h=3373473503&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2606222-1%26h%3D2236583645%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsolutions.tomra.com%252Fholy-grail-2.0%26a%3Dto%2Bregister&a=sich+anzumelden) undteilzunehmen. Zu denPräsentationen gehören:Vorstellung von TOMRA,Tom Eng, TOMRAVorstellung von HolyGrail2.0, Gian de Belder, P&Gund Nico Van de Walle,Verstraete IMLVorstellung von digitalenWasserzeichen, LarryLogan, DigimarcCorporationWANN: 22. Oktober 2019Gruppe 1 - 8:00 Uhr -15:30 Uhr MESZGruppe 2 - 10:30 Uhr -18:30 Uhr MESZWO: TOMRA Recycling-Hauptsitzin Mülheim-Kärlich,DeutschlandWER: Tom Eng, Senior VicePresident, Leiter vonTOMRA Sorting Gian DeBelder, Circular Economy& PackagingSustainability bei P&GLarry Logan, ChiefEvangelist bei derDigimarc Corporation NicoVan De Walle, Product &Circular Economy Manager,Verstraete in mouldlabels, einMulti-Color-UnternehmenInformationen zu DigimarcDie Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) gehört zu den Pionierenauf dem Gebiet der automatisierten Identifizierung vonAlltagsgegenständen wie Produktverpackungen und praktisch allenMedien, wie etwa Print-, Bild- und Audiomedien. Die Digimarc Platformbietet innovative und umfassende Technologien für die automatischeIdentifizierung von Gegenständen an, um das Suchen zu vereinfachenund die Beschaffung von Informationen mit einer unvergleichlichenZuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit zu revolutionieren.Digimarc verfügt über ein weltweites Portfolio mit mehr als 1100erteilten und angemeldeten Patenten. Zu diesen Innovationen gehörenmodernste Identifikationstechnologien, der Digimarc Barcode sowie dieSoftware Digimarc Discover® für das Barcode-Scannen und dieBilderkennung als Grundlagen für die bahnbrechende Plattform desUnternehmens. Der Unternehmenssitz von Digimarc ist in Beaverton,Oregon. Die Digimarc Platform ermöglicht Anwendungen, von denen diegroßen Einzelhändler und Verbrauchermarken, nationale undbundesstaatliche Behörden, die Medien- und Entertainmentbranche undweitere Sektoren profitieren. Besuchen Sie die Website digimarc.comund folgen Sie uns unter @digimarc, um mehr über The Barcode ofEverything® zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpgPressekontakt:Gary GrossmanEdelman PR503-471-6868pr@digimarc.comOriginal-Content von: Digimarc Corporation, übermittelt durch news aktuell