Digimarc will Nahrungsmittelabfälle reduzieren und Verbrauchern mit einer neuen Generation von Frischkost-Etiketten beim Sparen helfen

Digimarc und Walmart arbeiten zugunsten der Verringerung desAbfallaufkommens zusammen und verbessern Effizienz und Genauigkeit ander KasseBeaverton, Oregon (ots/PRNewswire) - Digimarc Corporation (NASDAQ:DMRC), Entwickler der Intuition Computing Platform (ICP(TM)) mit demDigimarc-Barcode, gab die Zusammenarbeit mit Walmart zugunsten desverbesserten Managements für verpackte Frischkost bekannt. Mit demProgramm will man das Abfallvolumen im Frischkostbereich reduzierenund mithilfe von automatisierter Preisreduktion täglich Tiefstpreiseanbieten."Wir arbeiten eng mit Digimarc zusammen, um Innovationenumzusetzen und neue Technologien anzuwenden, die darauf abzielen,unser Abfallaufkommen zu reduzieren, unseren Geschäftsbetriebinsgesamt zu verbessern und die Kundenerfahrung zu optimieren", sagteJohn Crecelius, Senior Vice President für den Bereich CentralOperations bei Walmart. "Diese innovative Technologie kommt imBereich unserer Frischkost zum Einsatz und bringt nicht nur neueVorteile für unsere Kunden, sondern unterstützt auch gleichzeitigunser Engagement, weniger Abfall zu produzieren."Die ursprüngliche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen zugunstenvon mehr Effizienz und Genauigkeit an der Kasse wurde erweitert undumfasst nun auch neu entwickelte Technologien und optimierteGeschäftsabläufe zur Abfallverringerung mittels Automatisierungzahlreicher Aspekte des Bestandsmanagements im Bereich derabgepackten Frischkost. Produktetiketten in der Frischkost sind oftnicht präzise angebracht, können verschmieren, knittern, entlang derKanten der Verpackung knicken oder verrutschen bzw. manipuliertwerden, was nicht nur Verluste im Bestand und Ungenauigkeiten mitsich bringt, sondern auch die Kundenerfahrung beeinträchtigt. DerDigimarc-Barcode für Frischkostetiketten macht das Scannen genauerund zuverlässiger, vereinfacht den Betrieb, optimiert dieBestandsgenauigkeit und bietet ein verbessertes Kundenerlebnis."Mit diesem Programm kombiniert Walmart seine Bemühungen,einerseits der Gesellschaft insgesamt von Nutzen zu sein, undandererseits täglich niedrige Preise zu garantieren", sagte BruceDavis, CEO von Digimarc. "Wir freuen uns darauf, mit diesem ProgrammWalmart dabei zu helfen, Nahrungsmittelabfälle zu verringern undgleichzeitig den Verbrauchern Geld zu sparen."Mehr zum Digimarc-Barcode für Frischkost-Etiketten erfahren Siehier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2451984-1&h=4046183543&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2451984-1%26h%3D2047073096%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fproducts%252Fdigimarc-barcode%252Flabels%26a%3Dclicking%2Bhere&a=erfahren+Sie+hier).Informationen zu DigimarcDie Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Pionier auf dem Gebietder automatisierten Identifizierung von Alltagsgegenständen wieProduktverpackungen und praktisch allen Medien, wie etwa Print-,Bild- und Audiomedien. Auf der Grundlage der patentierten IntuitiveComputing Platform (ICP(TM)) bietet Digimarc innovative undumfassende Technologien für die automatische Identifizierung vonGegenständen an, um das Suchen zu vereinfachen und die Beschaffungvon Informationen mit einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit,Effizienz und Sicherheit zu revolutionieren. Digimarc verfügt überein weltweites Portfolio von mehr als 1.100 erteilten undangemeldeten Patenten. Zu diesen Innovationen gehören modernsteIdentifikationstechnologien, der Digimarc-Barcode sowie die SoftwareDigimarc Discover® für das Barcode-Scannen, die Bilderkennung undvieles mehr. Digimarc hat seinen Sitz in Beaverton, Oregon undentwickelt Technologien, die unter anderem von großen Einzelhändlernund Verbrauchermarken, weltweit agierenden Banken, US-Bundesstaaten,Filmunternehmen und professionellen Sport-Franchisefirmen eingesetztwerden. Besuchen Sie unsere Website digimarc.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2451984-1&h=3813371687&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2451984-1%26h%3D898451309%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252F%26a%3Ddigimarc.com&a=digimarc.com%C2%A0)und folgen Sie uns auf Twitter unter @digimarc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2451984-1&h=3039513795&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2451984-1%26h%3D1636461179%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fdigimarc%253Flang%253Den%26a%3D%2540digimarc&a=%40digimarc), um mehr zum Thema The Barcode ofEverything® zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpgPressekontakt:Gary GrossmanEdelman PR503-471-6868pr@digimarc.comOriginal-Content von: Digimarc Corporation, übermittelt durch news aktuell