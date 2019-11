Weitere Suchergebnisse zu "Adobe":

Demos am Messestand 1113 veranschaulichen, wie dieDigimarc-Plattform im Bereich der intelligenten Kleidung eingesetztwerden kannBeaverton, Oregon und Los Angeles (ots/PRNewswire) - Adobe MAX,Messestand 1113 - Auf der diesjährigen Adobe®MAX-Konferenz, die vom4. bis 6. November in Los Angeles stattfindet, präsentiert dieDigimarc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=3713884179&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D3107146334%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252F%26a%3DDigimarc&a=Digimarc%C2%A0)Corporation (NASDAQ: DMRC) dieverschiedenen Anwendungsmöglichkeiten ihrer Digimarc-Plattform, diesämtliche Arten von Medien, darunter auch Kleidungsstücke, in ein"vernetztes Design" transformiert. Digimarc und seine Partner werdenim Zuge ihrer Demonstrationen erläutern, wie sehr die Nachfrage nachtechnologiegeprägtem Design in der Textil- und Werkstoffindustriesteigt. Nach den Angaben der International Data Corporation (IDC) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=3865187714&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D3541425512%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.marketwatch.com%252Fpress-release%252F50-growth-for-smart-clothing-market-size-raising-to-usd-4-billion-by-2024-2019-05-27%26a%3DIDC&a=IDC)%C2%A0)wird der Markt für"intelligente Kleidung" (3D-Druck-Jacken, smarte Mäntel, vernetzteKleidung usw.) bis 2024 voraussichtlich den Zielumsatz von 4Milliarden US-Dollar übertreffen."Mit der Digimarc-Plattform können Designer und Verbrauchermarkensinnvolle Interaktionen schaffen, um tiefere Beziehungen zuKonsumenten aufzubauen und ihre Lieferketten zu optimieren", erklärteBruce Davis, CEO von Digimarc. "Durch die Zusammenarbeit mit unserenPartnern sind wir in der Lage, Technologien bereitzustellen, die unsin eine modeorientierte Zukunft führen. Verbrauchermarken können eindigitales Erlebnis kreieren und sich so mit ihren Lieferanten undKunden verbinden."Digimarc wird an seinem Messestand (Nr. 1113) Vorführungen undProduktbeispiele von diversen Partnern zeigen, darunter:- "Vernetzte" Kleider: Digimarc zeigt zwei maßgeschneiderte vernetzteKleidungsstücke, die vom ehemaligen Nike-Designer Edward Harber (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=2950274694&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D1933699524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedwardharber.com%252F%26a%3DEdward%2BHarber&a=%C2%A0Edward+Harber%C2%A0)entworfen wurden. DieKleider wurden mit einem HP STITCH Dye-Sublimationsdrucker gedrucktund enthalten neben GTINs (Global Trade Identification Numbers)auch einen Digimarc-Barcode mit einzigartiger Seriennummer. DieKleider können mit einem mobilen Gerät gescannt werden, was demVerbraucher nicht nur Zugriff auf Fertigungsinformationen, sondernauch auf zusätzliche Styling-Optionen ermöglicht. DerDigimarc-Barcode ist ein Teil von Link von HP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=1904175970&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D1246921173%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fabout%252Fnews-events%252Fpress-releases%252F2019%252F01%252F14%252Fdigimarc-and-hp-collaborate-on-new-serialized-package-printing-solution%26a%3DLink%2Bfrom%2BHP&a=%C2%A0Link+von+HP%C2%A0)und bietet Verbrauchermarken dieMöglichkeit, die gesamte Lieferkette nachzuverfolgen, was höhereEffizienz, Produkttransparenz, personalisierte Kundenbindung undMarkenschutz ermöglicht. Digimarc ist am Stand von HP (1001) imRahmen einer Gesprächsrunde, in der auch Kaffee serviert wird,vertreten und wird einige praktische Vorführungen abhalten."Modeist seit jeher eine Brutstätte für Innovation, und heutzutagetransformiert die Technologie die Mode schneller als je zuvor", soDoris Brown-McNally, Managerin für Markeninnovation weltweit,Graphic Solutions Business, HP Inc. "HP und Digimarc bietenHerstellern, die im digitalen Bekleidungsdruck tätig sind, dieMöglichkeit, ihren Produkten Seriendaten hinzuzufügen, um sichgegen Fälschungen und unautorisierten Vertrieb zur Wehr zu setzen."- Neue Kollaboration mit Adobe: Digimarc demonstriert, wie Designermit dem Adobe Textile Designer-Plug-In für Adobe Photoshop® dieDigimarc-Tools für die Adobe Creative Cloud® nutzen können. Mitdiesem neuen Plug-in kann der Digimarc Barcode problemlos über einegesamte Musterserie hinweg eingesetzt werden, was es Designernerlaubt, Textilien einfach eine digitale Identität hinzuzufügen.Digimarc und Adobe kooperieren bereits seit 20 Jahren aufumfassende Art und Weise und stellen dem kreativen Umfeld und derDruckindustrie jene Tools zur Verfügung, die benötigt werden, umvernetzte kreative Arbeiten zu erstellen."Mit derLeistungsfähigkeit von Digimarc, kombiniert mit derAdobe-Technologie, haben Textildesigner nun viel Neues zuerkunden", sagt Mike Scrutton, Direktor des BereichesPrint-Technologie und Strategie bei Adobe. "Designer, die dieDigimarc-Tools für Creative Cloud zusammen mit dem Adobe TextileDesigner für Photoshop verwenden, können Digimarc problemlos zueinem textilen Muster hinzufügen, was viele Vorteile mit sichbringt, darunter Transparenz und Nachverfolgbarkeit, aber auch eineneue Verbrauchererfahrung."- Smart Sport Jerseys: Digimarc und Avery Dennison, ein weltweitagierendes Unternehmen für Materialwissenschaften undBeschriftungslösungen, haben sich zusammengetan, um Sportbekleidungdigital zu verbessern. Avery Dennison verwendet neuerdingsDigimarc-Lösungen, um Trikots zu beschriften, unter anderem mitLogos, Spielernamen bzw. Spielernummern; Verbraucher können dieseKleidungsstücke nun mit einer Telefon-App scannen und damit aufdigitale Inhalte wie exklusive Videos, Echtzeit-Spielstatistikenund Fotos, die hinter den Kulissen aufgenommen wurden, zugreifen.Avery Dennison ist der weltweit führende Anbieter von Applikationenund Beschriftungen für Bekleidungsmarken und Sportorganisationenund versieht unter anderem die Trikots der Premier League imVereinigten Königreich mit Spielernamen und Nummern. "Wir freuenuns auf unsere Partnerschaft mit Digimarc. Durch die Integrationvon Digimarc-Lösungen in unsere Trikot-Beschriftungen könnenTeamsportorganisationen diese Jerseys nun als innovativen Kanal fürdie Kundeninteraktion nutzen", sagte Michael Colarossi, VicePresident von Avery Dennison, verantwortlich für die BereicheProduktlinienmanagement, Innovation und Nachhaltigkeit. "Sportfansrund um die Welt leben für ihre Lieblingsteams und Avery DennisonsPartnerschaft mit Digimarc hilft Marken, Clubs und Sportligendabei, eine einzigartige digitale Verbindung zwischen Fans undderen Lieblingsspielern zu schaffen."- Codiere deinen eigenen Aufkleber: Digimarc wird eine Reiheeinzigartiger, digital aktivierter Aufkleber zur Verfügung stellen,die von HP Inc. gedruckt werden und die die Teilnehmer durchHinzufügen ihrer eigenen Web-Informationen personalisieren können;damit wird gezeigt, wie einfach es ist, jedes Design in einpersonalisiertes, vernetztes Konzept zu verwandeln.- Ein Messestand zum Einscannen - Die Wandpaneele undBodenlogo-Designs des Messestandes sind mit Digimarc ausgestattetund erlauben dem kreativen Besucher, scannbare, interaktive,digitale Codes für Medien aller Art auszuprobieren.Die Digimarc-Plattform ermöglicht zuverlässige und effizienteIdentifizierung und unterstützt branchenübergreifend ein breitesÖkosystem von Anwendungen, was Benutzern Komfort und erweiterteErlebnisse bietet. Weitere Informationen zur Digimarc-Plattform mitAdobe MAX finden Sie auf der Showseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=2819609183&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D278952906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fabout%252Fnews-events%252Fevents%252Fadobe-max-2019%26a%3Dshow%2Bpage&a=Showseite).MAX: Dort, wo man digitale Kreativität und Innovation feiertMAX 2019 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=3083820136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D678974796%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fmax.adobe.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012579003%2526sdata%253DEq%25252FKjTyWwJPOJq9QdwQa3bagMzTVThFdL2oXUNQoeKo%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DMAX%2B2019&a=MAX+2019%C2%A0)bringt einige der innovativstenund produktivsten kreativen Genies der Welt unter einem Dachzusammen. Sie werden ihre Geschichten mit mehr als 15.000 Menschen imLos Angeles Convention Center teilen und weitere hunderttausendeGäste werden online dabei sein. Dieses Jahr werden am MAX-Event unteranderem die Musikerin Billie Eilish (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=3489039305&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D1778401441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.billieeilish.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012588957%2526sdata%253DXVZ3%25252FxC6CzVvP2rua8y8S4DO16MYuKCiXCRmPBTbZ%25252BQ%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DBillie%2BEilish&a=Billie+Eilish) und Takashi Murakami (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=339962145&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D2699554504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.instagram.com%25252Ftakashipom%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012588957%2526sdata%253DxI7QigdxQGti8F94PtEY93YN4h1OqsIl6ophcAZr%25252F2I%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DTakashi%2BMurakami&a=Takashi+Murakami) teilnehmen, der am Eilish-Musikvideo "You should see mein a crown (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=1836039041&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D4070743964%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DcoLerbRvgsQ%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012598913%2526sdata%253DV1rvHHTQNye3lGbL5vgaifYkSrMWWuKmRIwNf1tOzCQ%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dyou%2Bshould%2Bsee%2Bme%2Bin%2Ba%2Bcrown&a=You+should+see+me+in+a+crown)" mitwirkte, sowie Regisseur undProduzent M. Night Shyamalan (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=568042026&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D3206481573%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.imdb.com%25252Fname%25252Fnm0796117%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012598913%2526sdata%253D5KMljZXMOL2KEfBmWjQtOIMyraBfItirGy2qf8%25252FnTd8%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DM.%2BNight%2BShyamalan&a=M.+Night+Shyamalan), der renommierte Fotograf David LaChapelle (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=1256159537&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D3451532845%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fhome.davidlachapelle.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012598913%2526sdata%253DyHGWbOisbaXmbUk8%25252FasIIw%25252BtAQBtxV5Pt8XFFTkeAz4%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DDavid%2BLaChapelle&a=David+LaChapelle) sowie der visuelleKünstler Shantell Martin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=3141094477&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D529117233%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fshantellmartin.art%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012608872%2526sdata%253DbtYFvIvPBLF9ZgfM9%25252BqottzSeHQHC5%25252FcfsgKJYo%25252BFkQ%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DShantell%2BMartin&a=Shantell+Martin). Der mit einem Emmy ausgezeichnete Autor und Komödiant JohnMulaney (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=3911833007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D66454354%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.johnmulaney.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012608872%2526sdata%253DigQ%25252F9kWBLvGaTaoGr8fAgcrXwjiJNaTF9nYO7LrE8X0%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DJohn%2BMulaney&a=John+Mulaney) moderiert dieses Jahr die "MAXSneaks" - eine Vorschau auf die technologischen Innovationen beiAdobe Research (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=3349857020&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D709521315%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fresearch.adobe.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012608872%2526sdata%253DFG2851lTN3eBx39B5iovP%25252BTy%25252BRzk%25252BmE2m9dEzcTf7bY%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DAdobe%2BResearch&a=Adobe+Research). DerLivestream der Konferenz unter max.adobe.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=4175672842&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D369288523%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.max.adobe.com%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cmarlee%252540adobe.com%25257C73be539c71cb405c0fa608d758189afc%25257Cfa7b1b5a7b34438794aed2c178decee1%25257C0%25257C0%25257C637074735012618826%2526sdata%253D7NfS9uMMKN9tFDKxYUVdl8OhiwD1MWOo1uYWyIbN7W0%25253D%2526reserved%253D0%26a%3D%25C2%25A0max.adobe.com&a=%C2%A0max.adobe.com) startet am Montag, dem 4. November, um 9:00(Pazifikzeit; PT) und am Dienstag, dem 5. November, um 10:00(Pazifikzeit; PT).Informationen zu DigimarcDie Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Pionier auf dem Gebietder automatischen Identifizierung von Alltagsgegenständen wieProduktverpackungen und praktisch allen Medien, wie etwa Print-,Bild- und Audiomedien. Die Digimarc-Plattform stellt innovative undumfassende Technologien für die automatische Identifizierung vonGegenständen zur Verfügung, die das Suchen vereinfacht und dieBeschaffung von Informationen mit einer unvergleichlichenZuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit revolutioniert. Digimarcverfügt über ein weltweites Portfolio von mehr als 1.100 erteiltenund angemeldeten Patenten. Zu diesen Innovationen gehören modernsteIdentifikationstechnologien, der Digimarc-Barcode sowie die SoftwareDigimarc Discover® für das Barcode-Scannen und die Bilderkennung, dieTeile der bahnbrechenden Plattform sind. Digimarc hat seinen Sitz inBeaverton, Oregon. Die Digimarc-Plattform ermöglicht Anwendungen, dienicht nur Einzelhändlern und Verbrauchermarken, sondern auchnationalen und staatlichen Behörden sowie der Medien- undUnterhaltungsindustrie sowie anderen Branchen zugute kommen. BesuchenSie unsere Website digimarc.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=1146070293&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D1313497205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam05.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.digimarc.com%2526data%253D02%25257C01%25257CAudra.Proctor%252540edelman.com%25257Cb8664902f3394d051ad408d6c74f298b%25257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%25257C0%25257C1%25257C636915540157312203%2526sdata%253DaHqgL9kOxVf%25252FY9TjGPlTZZMYNZXDgPX3uCp508OfGGA%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Ddigimarc.com&a=digimarc.com) undfolgen Sie uns auf Twitter unter @digimarc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2630221-1&h=2488570541&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D1211241127%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam05.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Fdigimarc%25253Flang%25253Den%2526data%253D02%25257C01%25257CAudra.Proctor%252540edelman.com%25257Cb8664902f3394d051ad408d6c74f298b%25257Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%25257C0%25257C1%25257C636915540157322212%2526sdata%253DcR6RYr2uXMGHkwcWKeI0IwzQhTP15OVhP8JhnLbxNx0%25253D%2526reserved%253D0%26a%3D%2540digimarc&a=%40digimarc), um mehr zum Thema The Barcode ofEverything® zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/319963/digimarc_Logo.jpgPressekontakt:Gary GrossmanEdelman PR503-471-6868pr@digimarc.comOriginal-Content von: Digimarc Corporation, übermittelt durch news aktuell