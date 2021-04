Digimarc nimmt an bevorstehenden Branchenveranstaltungen und Webinaren teil

Beaverton, Oregon (ots/PRNewswire) - Digimarc Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=2249480589&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D3622096736%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252F%26a%3DDigimarc%2BCorporation&a=Digimarc+Corporation) (NASDAQ: DMRC), Schöpfer der Digimarc Plattform, kündigte an, dass die Führungskräfte von Digimarc im Frühjahr und Sommer 2021 an mehreren führenden Branchenveranstaltungen und Webinaren teilnehmen werden. Vertreter von Digimarc werden die umfassenden Vorteile der Plattform hervorheben, darunter Markenschutz, Rückverfolgbarkeit, verbessertes Recycling und Sortieren von Kunststoffabfällen und vieles mehr. Die Events sind:- DRUPA - 20.-23. April | VirtuellGüneri Tugcu, Sr. European Channel Manager, Digimarc, spricht am Freitag, 23. April von 16:50 - 17:20 Uhr (GMT +1) über die Vorteile der Digimarc Plattform für Verbrauchermarken und Einzelhändler.- Automotive Logistics & Supply Chain Europe Live (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=533045990&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D1318375953%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.automotivelogistics.media%252Fautomotive-logistics-and-supply-chain-europe-live%26a%3DAutomotive%2BLogistics%2B%2526%2BSupply%2BChain%2BEurope%2BLive&a=Automotive+Logistics+%26+Supply+Chain+Europe+Live) - 20.-21. April | VirtuellPhil Stafford, Sr. Channel Partner Sales, Global, Digimarc, nimmt an einer "Think Tank"-Podiumsdiskussion teil, in der es darum geht, wie die Automobilindustrie neuen und alternativen Materialien mehr Beachtung schenkt, Einweg- gegen Mehrwegverpackungen abwägt, Prozesse umgestaltet, um Abfall zu vermeiden, und in neue Technologien für eine verbesserte Rückverfolgung investiert. Melden Sie sich hier an. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=2927982422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D3430953220%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eventbooking.uk.com%252Falvirtual-europe%252F%253F_ga%253D2.248342530.486277043.1618421474-1652011797.1618421474%26a%3DRegister%2Bhere.&a=Melden+Sie+sich+hier+an.)- GS1 US Traceability Panel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=185918284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D1560315079%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsite.gs1us.org%252FWBN---20210429---Traceability-Panel_LP---Registration.html%253Futm_source%253Ddigimarc%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253Dspp-webinar-traceabilitypanel%26a%3DGS1%2BUS%2BTraceability%2BPanel&a=GS1+US+Traceability+Panel) - 29. April | WebinarGS1 US sponsert eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Traceability from Start to Finish: How to Maximize Visibility and Minimize Risks," am Donnerstag, den 29. April von 14:00 - 15:00 Uhr (EST), mit Phil Stafford, Sr. Channel Partner Sales, Global, Digimarc, zusammen mit John Dwyer, Vice President of Business Development, WestRock und Curt Schacker, EVP of Business Development and Partnerships, EVRYTHNG. Melden Sie sich hier an (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=2024696707&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D501713606%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsite.gs1us.org%252FWBN---20210429---Traceability-Panel_LP---Registration.html%253Futm_source%253Ddigimarc%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253Dspp-webinar-traceabilitypanel%2523form%26a%3DRegister%2Bhere&a=Melden+Sie+sich+hier+an).- XTalks - 6. Mai | WebinarBecky Kiichle-Gross, Staff Product Manager, Digimarc, und John McPherson, Director of Digital Innovation, rfxcel, werden über das Thema der Komplexität der globalen Lieferkette und die Notwendigkeit der Rückverfolgbarkeit sprechen. Die Präsentation trägt den Titel "Traceability for Consumer Safety: Evolving Your Physical and Digital Supply Chain" und findet am Donnerstag, den 6. Mai, von 13:00 - 14:00 Uhr (EST) statt. Melden Sie sich hier an (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=2136564075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D1639665422%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fxtalks.com%252Fwebinars%252Ftraceability-for-consumer-safety-evolving-your-physical-and-digital-supply-chain%252F%26a%3DRegister%2Bhere&a=Melden+Sie+sich+hier+an).- Print Quality Control in the Age of Connected Packaging (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=128136928&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D1784587723%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fresources%252Fprint-quality-control-in-the-age-of-connected-packaging%252F%26a%3DPrint%2BQuality%2BControl%2Bin%2Bthe%2BAge%2Bof%2BConnected%2BPackaging&a=Print+Quality+Control+in+the+Age+of+Connected+Packaging) - 26. Mai | WebinarDigimarc veranstaltet am Mittwoch, den 26. Mai um 10 Uhr (EST) ein Webinar darüber, wie sich die Technologie weiterentwickelt, um einen genaueren und automatisierten Qualitätskontrollprozess während der gesamten Verpackungserstellung vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Druck zu schaffen. Präsentieren werden Jay Sperry, Platform Evangelist, Digimarc; Guy Yogev, Marketing Director, AVT; Florian Constabel, Head of Digimarc, Wipak; und ein Vertreter von GlobalVision. Melden Sie sich hier an (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=4184301587&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D385410574%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fresources%252Fprint-quality-control-in-the-age-of-connected-packaging%252F%26a%3DRegister%2Bhere&a=Melden+Sie+sich+hier+an).- NRF Retail Converge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=3010684115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D3245885664%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnrfconverge.nrf.com%252F%26a%3DNRF%2BRetail%2BConverge&a=NRF+Retail+Converge)- 21.-25. Juni | VirtuellDigimarc ist Sponsor der Veranstaltung und wird mit einem Marktplatz vertreten sein, auf dem die Vorteile der Digimarc Plattform in den Bereichen Rückverfolgbarkeit, Markenschutz, Einzelhandel und Unterstützung des Recyclings von Kunststoffen vorgestellt werden. Die NRF Retail Converge bringt Einzelhändler aus einer Vielzahl von Funktionsbereichen zusammen, um Einblicke zu gewinnen und neue und getestete Technologien zu erkunden. Melden Sie sich hier an (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=465202133&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D2181818336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnrfconverge.nrf.com%252Fregister%26a%3DRegister%2Bhere&a=Melden+Sie+sich+hier+an).Erfahren Sie mehr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3132508-1&h=3446110437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3132508-1%26h%3D1866109860%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fabout%252Fdigimarc-platform%26a%3DFind%2Bout%2Bmore&a=Erfahren+Sie+mehr) darüber, wie die Digimarc Plattform mit Digimarc Barcode ein Ökosystem von vernetzten Geräten wie Smartphones, Barcode-Scannern im Einzelhandel und Inspektionssystemen ermöglicht, um Inhalte aller Art zuverlässig und effizient zu scannen. Die Plattform ermöglicht eine Reihe von Vorteilen, darunter die Reduzierung von Plastikmüll, eine höhere Effizienz in der gesamten Lieferkette, den Schutz und die Authentizität von Produkten oder Inhalten, verbesserte Abläufe im Einzelhandel und eine stärkere Einbeziehung der Verbraucher.Informationen zu DigimarcDie Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist Erfinder der Digimarc-Plattform, die ein effizienteres, zuverlässigeres und wirtschaftlicheres Mittel zur automatischen Identifizierung ermöglicht. Die Digimarc Plattform kann praktisch allen Medienobjekten - einschließlich Produktverpackungen, Werbedrucksachen, Audio- und Videoaufnahmen - einen eindeutigen Identifikator zuweisen, der von einem aktivierten Ökosystem aus Industriescannern, Smartphones und anderen Schnittstellen automatisch identifiziert werden kann. Die Plattform ermöglicht Anwendungen und Lösungen wie Markenschutz, Rückverfolgbarkeit und Recycling, von denen Einzelhändler und Verbrauchermarken, nationale und staatliche Behörden, die Medien- und Unterhaltungsindustrie und andere profitieren. Digimarc hat seinen Sitz in Beaverton, Oregon, und verfügt über ein wachsendes Lieferantennetzwerk in der ganzen Welt. 