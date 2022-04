Digihost Technology Aktie: Dividende in Bitcoin?

Digihost Technology Inc. (NASDAQ:DGHI)-Aktien stiegen am Montag um 8,25 %, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es eine Option zur Zahlung von Dividenden in Bitcoin (CRYPTO: BTC) anbieten wird.

Was geschah

Der Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA sagte, seine Aktionäre könnten wählen, ob sie künftige Dividenden entweder in Bitcoin oder in bar erhalten wollen, wie es in einer Erklärung am Montag hieß. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung