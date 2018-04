"Digiclash": ZDF dreht Doku-Reihe für KiKA-Themenschwerpunkt 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Seit wenigen Tagen dreht das ZDF in Euskirchen/Nordrhein-Westfalenund Duisburg die Doku-Reihe "Digiclash: Der Generationen-Contest" fürden diesjährigen KiKA-Themenschwerpunkt im Rahmen der Reihe "DerGoldene Tabaluga". In den acht Folgen dreht sich alles um den Umgangmit dem digitalisierten Alltag: In einem Wettbewerb treten vierinternetbegeisterte Jugendliche gegen vier internetskeptischeSenioren an. Regie führt Bettina Herzer, von ihr stammt auch dasDrehbuch.Die Vertreter der jungen digitalen Generation bewegen sich achtTage lang komplett "offline" - gemeinsam in einem Haus, dasausgestattet ist wie zu Großmutters Zeiten. Währenddessen ziehen dieVertreter der Großelterngeneration in ein Smart-Haus mit moderner,App-gesteuerter Technik ein und müssen sich als digitale Neulingebewähren. Beide Gruppen spielen um den "Goldenen Tabaluga 2018". Werkommt mit den Herausforderungen besser klar? Moderatorin Julia Krügerdiskutiert in jeder Folge mit beiden Gruppen über ihre Erfahrungen inder jeweils fremden Welt."Digiclash: Der Generationen-Contest" ist eine Produktion derE+U-TV Köln (Produzent: Georg Bussek) im Auftrag des ZDF. Dieverantwortliche ZDF-Redaktion hat Gordana Großmann. Gedreht wird bis30. April 2018, die Ausstrahlung ist für Herbst 2018 bei KiKAgeplant.http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/digiclashPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell