DigiFinex: Das sollten Sie wissen!

Es scheint, dass jeder in die Kryptowährungsaktion einsteigen will, von Investmentbanken wie JP Morgan Chase & Co (NYSE:JPM) bis zu PayPal Inc (NASDAQ:PYPL). In den letzten Jahren hat die Branche bewiesen, dass sie hier ist, um zu bleiben. Natürlich hat die Unterhaltungsindustrie Notiz davon genommen, da die Blockkettenunternehmen beginnen, die Kluft zwischen den beiden Welten zu überbrücken. DigiFinex ist ein solches Unternehmen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung