Dietz-Werner Steck ist tot / Bienzle-Darsteller starb im Alter von 80 Jahren (FOTO)

Stuttgart (ots) -Der Schauspieler Dietz-Werner Steck ist an Silvester im Alter von80 Jahren gestorben. Einem Millionenpublikum bekannt wurde Steck inseiner Paraderolle als Ernst Bienzle in den SWR-Tatorten ausStuttgart. Mit Trenchcoat und Hut ermittelte der "schwäbischeColombo" für den Südwestrundfunk (SWR) von 1991 bis 2007 in 25Fäl-len nach dem Prinzip: Gucken, verstehen, verhaften.SWR-Intendant Peter Boudgoust zum Tod des Schauspielers: "Wirhaben mit Dietz-Werner Steck einen großartigen Schauspieler und einschwäbisches Original verloren. Als Tatort-Kommissar Ernst Bienzlehat er die Fernsehzuschauer im gesamten deutschsprachigen Raumbegeistert. In 25 Bienzle-Folgen war Dietz-Werner Steck nicht nur einGarant für spannende Unterhaltung, sondern auch ein Botschafter fürden Südwesten und seine Eigenarten. Niemand konnte einen "Bruddler"besser spielen als er. Für den SWR stand er bis ins Alter vor derKamera, zuletzt in "Die Kirche bleibt im Dorf"."Dietz-Werner Steck, geboren am 30. Juli 1936 in Waiblingen,absolvierte seine Schauspiel-ausbildung von 1959 bis 1962 an derStaatlichen Hochschule in Stuttgart. Von 1962 bis 1996 war SteckEnsemblemitglied beim Württembergischen Staatstheater Stuttgart.Neben seinem Markenzeichen, dem Bienzle, stand Steck inFernsehfilmrollen wie "In Sachen Kaminski" oder in Serien wie "Laibleund Frisch" oder "Ein Fall für B.A.R.Z." vor der Kamera. Seine Heimatblieb jedoch immer das Theater, wo er mit Auftritten in denTitelrollen von der "Entaklemmer" oder Felix Hubys Stück "Grüß Gott,Herr Minischter" brillierte. 2002 ist Steck mit derVer-dienstmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell