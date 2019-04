Berlin (ots) - Die Politik muss dringend die Rahmenbedingungen füreine wirksame Prävention sowie eine umfassende Versorgung vonDiabetes Mellitus Typ 2-Erkrankten verbessern. Dies ist das Resümeeder Diskussionsteilnehmer der 20. Plattform Gesundheit des IKK e.V.,die gestern stattfand. In der Landesvertretung Sachsen-Anhaltdiskutierten Vertreter aus Politik, Wissenschaft undGesundheitswirtschaft unter der Überschrift "Volkskrankheit Diabetes:Schicksal oder Herausforderung?".Ein wesentlicher Meilenstein scheint nun absehbar: "Die NationaleDiabetesstrategie ist geschrieben", verrät Dietrich Monstadt, MdB,Berichterstatter für Adipositas und Diabetes derCDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Wenn der Koalitionspartner mit derformulierten Strategie mitgeht, kann sie noch vor der Sommerpausevorliegen." Der Bundestagsabgeordnete verweist darauf, dass dieStrategie zwar nicht gleich eine entsprechende Gesetzgebung bedeute,aber den Rahmen skizziere, der dann auch die Bereitstellung vonGeldern in der Finanzplanung ermögliche. "Dann ist dieSelbstverwaltung gefragt."Harald Weinberg, MdB, Gesundheitspolitischer Sprecher derBundestagsfraktion DIE LINKE., stellt zu Beginn der Diskussion fest:"Die Dringlichkeit des Problems Diabetes ist noch nicht in derPolitik angekommen." Dennoch hofft er ebenfalls auf eine rascheDiabetesstrategie, die den Grundgedanken "health in all policies"berücksichtige. Er betont die Bedeutung eines NationalenDiabetesregisters, etwa nach Vorbild der Schweden. "Wir schwimmen inDaten", so Weinberg, aber es harpere daran, dass sie nicht richtigzusammengeführt und aufbereitet werden. Dem stimmt auch Dr. StefanieGerlach zu: "Wir haben Datengräber." Dringend müssten diese gehobenwerden. "Aber seit Jahren herrscht hier Stillstand", so die LeiterinGesundheitspolitik und Ernährung von diabetesDE. "EinDiabetesregister hilft, Informationen über den Erkrankungsverlaufsowie die Therapiequalität zu erhalten", erläutert Kai Swoboda,Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der IKK classic. "Die hierausgewonnenen Erkenntnisse kommen dabei dem Patienten durch eineoptimierte Versorgung und dem Gesundheitswesen aufgrund effizientererSteuerungsmöglichkeiten zugute."Dass eine Optimierung der Versorgung sowie Prävention auch mitBlick auf soziale Ungleichheiten gefordert sei, arbeitet Dr. ChristaScheidt-Nave, Leiterin des Fachgebietes Körperliche Gesundheit beimRobert Koch-Institut, heraus: Zwar sinke in vielen westlichen Länderndie Zahl der Neuerkrankungen bei Diabetes Typ 2, Gruppen mitniedrigem Bildungsgrad seien von diesem Trend aber ausgenommen. Soliege die Zahl der Diabetes-Erkrankten in dieser Bevölkerungsgruppeinsgesamt deutlich höher als bei Gruppen mit mittlerem oder hohemBildungsgrad. In der gezielten Förderung von Gesundheit undPrävention im Lebensverlauf lägen noch Potenziale.Die Berücksichtigung von Präventionsaspekten in der anstehendenReform des Morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs(Morbi-RSA) sei für die Innungskrankenkassen eine wichtigeVerbesserung der Rahmenbedingungen, so Hans-Jürgen Müller,Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. "Die von den Innungskrankenkassenseit langem geforderten Präventionsanreize werden jedoch im aktuellenEntwurf des 'Faire-Kassenwahl-Gesetzes' nur halbherzig angepackt."Monstadt teilt die Ansicht des Vorstandsvorsitzenden: "Dass imaktuellen Morbi-RSA nur Krankheiten berücksichtigt werden, istwidersinnig."Gleichzeitig aber verweist Müller als Versichertenvertreter derIKK gesund plus darauf, dass die Kassen nicht nur die Verpflichtunghätten, ökonomisch zu entscheiden, sondern auchVersorgungsbedürfnisse ihrer Versicherten zu begleiten. IKKclassic-Vorstand Swoboda berichtet von der Herausforderung durch dieDiabetes-Erkrankungen in seiner Kasse: Bei der IKK classic seien rundzehn Prozent der Versicherten von Diabetes betroffen, sie machten 20Prozent der Leistungsausgaben aus. "Die IKK classic ist zu derErkenntnis gekommen, dass neben strukturierten Behandlungen im Rahmenvon DMP-Programmen die Bedeutung von gruppenorientierten,selektivvertraglichen Ansätzen zunimmt." Denn innerhalb der Gruppeder Diabetes-Betroffenen würden sich unterschiedliche Bedarfeergeben.Ebenfalls intensiv debattieren die Gäste über das ThemaDelegation, Substitution und Kooperation. Thomas Werne, Inhaber WerneOrthopädie Schuhtechnik GmbH, Mitglied in diversenDiabetes-Ausschüssen sowie Mitglied des Vorstands der Innung fürOrthopädieschuhtechnik Baden-Württemberg, verweist darauf, dass hierein hohes Potenzial für eine verbesserte Versorgung von Diabetikernliege und zwar nicht nur im ländlichen Raum. "Wir sind hieralternativlos", erklärt der Abgeordnete Monstadt. "Wir werden dieDelegation und Substitution weiter ausbauen müssen, sonst werden wirdie gute Gesundheitsversorgung nicht weiter aufrechterhalten können."Ebenfalls stark wird das Thema von der Bundestagsfraktion DIE LINKE.diskutiert. Weinberg betont: "Wir bewerten Delegation, Substitutionund Kooperation nicht nur für den ländlichen Raum, sondern auch beimThema Diabetes positiv."Dr. Stefanie Gerlach von diabetesDE verweist in diesemZusammenhang auf ein anderes Grundproblem, den Nachwuchsmangel."Diabetologie als medizinisches Fach erodiert", so Gerlach.Lehrstühle für Diabetologie seien nur noch an acht der insgesamt 33Medizinischen Fakultäten in Deutschland vertreten. Mehr und mehrdiabetologische Abteilungen in Krankenhäusern würden geschlossen. "90Prozent der Betroffenen werden vom Hausarzt betreut und nur zehnProzent von einem ausgewiesenen Diabetologen", weiß Gerlach.Gesundheitshandwerker Werne fordert den Lehrplan-Ausbau auch inseinem Fachgebiet: "Die Ausbildung an den vier Meisterschulen fürOrthopädieschuhtechnik muss vereinheitlicht werden und eineZertifizierung (Diabetes) ist wünschenswert."Ein hohes Potenzial bei der künftigen Diabetiker-Versorgung sehendie Diskutanten durchweg bei der Digitalisierung. Größtes Hemmnishierbei sei allerdings der Datenschutz, so IKK classic-VorstandSwoboda: "Mit digitalen und telemedizinischen Angeboten könnten wirdie Versorgung im ländlichen Raum deutlich ausbauen, aber dazu fehlendatenschutzrechtliche Rahmenbedingungen."Dass man gerade bei dem Thema Diabetes nicht immer mit dem Fingerauf fehlende Rahmenbedingungen zeigen und abwarten dürfe, darüberkommen alle Teilnehmer überein. "Es ist 5 vor 12", stellt Dr. SybilleWunderlich, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin, DRK KlinikenBerlin-Mitte fest. "Natürlich brauchen wir etwa einDiabetes-Register, aber wir müssen gleichzeitig Maßnahme ergreifen!"Gleichzeitig hebt sie die Bedeutung von multiprofessionel-len Teamshervor. "Handwerk und Medizin, das passt." Swoboda stimmt zu: "Manmuss als Kasse auch einfach mal mit der Versorgung der betroffenenVersicherten beginnen."In seinem Schlusswort betont der IKK e.V.-Geschäftsführer JürgenHohnl die Rolle, die er den Kassen bei dem Thema Versorgung allgemeinwie im Fall von Diabetes im Besonderen zuschreibe: "Die Kassen müssenin die Lage versetzt werden, im Bereich Prävention und Versorgungvorausschauend zu agieren, zu steuern und zu beraten." Hierbei gelteselbstverständlich die Einwilligung durch die Versicherten. "Es kannnicht sein, dass diese Beratungskompetenz aufgrund fehlenderrechtlicher Möglichkeiten der Kassen qualitativ unkontrolliert in densozialen Medien erfolgt." Bogenschlagend zum Anfang der Diskussionmahnte Hohnl, es sei zwar Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungenauszugestalten, aber - mit Verweis auf den aktuellenReferentenentwurf des "Faire-Kassenwahl-Gesetzes" - dies implizierenicht den Eingriff in die Selbstverwaltung.