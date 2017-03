--------------------------------------------------------------Wasser und Leben spendenhttp://ots.de/ELRwA--------------------------------------------------------------Bochum (ots) -Menschen in ländlichen Regionen Indiens mit sauberem Wasser zuversorgen - das ist das Ziel des Spendenaufrufs, den Prof. Dr.Dietrich Grönemeyer jetzt unter www.oneworldnow.de/brunnenspendestartete. Mit seinem Engagement macht er darauf aufmerksam, wie dieTrinkwasserversorgung dieser Menschen schon mit relativ geringenMitteln garantiert werden kann. Die Motivation des Mediziners:"Mahatma Gandhi hat mal gesagt, dass wir die Veränderung sein müssen,die wir in der Welt sehen wollen. Als Arzt, Autor und Humanist möchteich die tiefe Weisheit dieses Satzes für mich konkret mit Lebenfüllen. Ich freue mich von Herzen, wenn andere Menschen bereit sind,mich bei diesem Anliegen zu unterstützen. Bitte helfen Sie mit, dassmöglichst viele Brunnen in Indien gebaut werden können." Die erstenfünf Brunnen, und damit die Versorgung von etwa 1000 Menschen,finanziert Grönemeyer auf eigene Kosten.Rund 200 Menschen profitieren von einem Brunnen - 4,50 pro Kopfwerden gebrauchtDas Problem: Verschmutztes Trinkwasser macht Kinder und Erwachsenenahezu zwangsläufig krank. In wenig entwickelten Regionen der Weltsind es zumeist die Frauen, die viele Stunden täglich investierenmüssen, um überhaupt an Wasser zu kommen. Ein vernünftig angelegter,geschlossener Brunnen mit Handpumpe im Dorf und ein Feld, auf demRegenwasser versickern kann, reichten bereits. "Sie schaffen eineGrundlage, mit der die Lebenssituation dieser Menschen deutlichbesser wird." Für die Installation einer solchen Anlage brauche man900 Euro. So erhält eine indische Dorfgemeinschaft mit rund 200Menschen nachhaltig sauberes Wasser. Prof. Grönemeyer: "Für nur 4,50Euro sichern Sie die Wasserversorgung für einen Menschen!"Sauberes Wasser ist eine wichtige Grundlage, um gesund zu bleiben.Gesunde Eltern können ihre Familie besser versorgen. GesundeJugendliche können erfolgreicher lernen. Gesunde Säuglinge haben eineviel größere Chance, sich in den ersten Lebensjahren gut zuentwickeln.Sichere Investition durch Zusammenarbeit mit lokalerHilfsorganisationBeim Bau der Brunnen setzt Prof. Grönemeyer auf die Zusammenarbeitmit einer Organisation, die direkt in der Region arbeitet. DasEssener Hilfswerk wortundtat ist seit 40 Jahren in ländlichenRegionen des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh aktiv. Die Helferin Indien sind Einheimische. Beim Brunnenbau kommen nur einheimischeKräfte zum Einsatz, auch das Material stammt nur von regionalenHerstellern. Projektkoordinatoren aus Deutschland prüfen zweimaljährlich den sachgemäßen Spenden-Einsatz. Außerdem gewährleistet dasHilfswerk, dass alle privaten Spenden zu 100 Prozent bei denBedürftigen ankommen.Die ersten 100 Spender, die 45 Euro oder mehr spenden - alsomindestens zehn Menschen mit Wasser versorgen - erhalten nach derAktion als kleines Dankeschön das von Prof. Grönemeyer geschriebeneund handsignierte Buch "Wir - vom Mut zum Miteinander".Selbstverständlich gibt es auf Wunsch eine Spendenquittung zurVorlage beim Finanzamt.Wenn jeder Verantwortung übernimmt, lässt sich viel bewegenDer Spendenaufruf von Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer ist Teilseiner Initiative "oneworldnow!". Damit möchte er darauf aufmerksammachen, dass es auf der Welt einerseits viel Not und Armut gibt,andererseits aber auch ausreichend Geld und Wissen vorhanden sind, umdie rund sieben Milliarden Menschen zu versorgen. Er ist derÜberzeugung, dass kein Mensch Hunger leiden, verdursten oder nurunter Mühen an Wasser gelangen müsste. Die materiellen, technischenund wissenschaftlichen Voraussetzungen für einen humanen Ausgleichsind seiner Überzeugung nach nie besser gewesen als heute.Grönemeyer: "Es ist eine Frage des Hinschauens und der Bereitschaft,Verantwortung zu übernehmen. Engagement aus Nächstenliebe, Einsatzfür meinen Mitmenschen - das endet eben nicht am Gartenzaun, sondernumfasst die ganze Welt. Alle Menschen haben das gleiche Recht, alsbesondere, einmalige Persönlichkeiten respektiert und mit Würdebehandelt zu werden."Der Link zur Spendenseite: www.oneworldnow.de/brunnenspendePressekontakt:Peter RingPressesprecher Prof. Dr. Dietrich GrönemeyerDietrich Grönemeyer StiftungPhone: +49 - 234 - 9780 - 432Fax: +49 - 234 - 9780 - 105E-Mail: ring@groenemeyer.comInternet: www.oneworldnow.dewww.dietrich-groenemeyer.comOriginal-Content von: oneworldnow!, übermittelt durch news aktuell