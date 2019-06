Dietrich Grönemeyer: Grober Arzt brachte ihn zur Medizin

Baierbrunn (ots) - Mediziner Dietrich Grönemeyer hat seineBerufswahl einer sehr schmerzhaften Erfahrung zu verdanken. Alsjungem Mann seien ihm bei der Bundeswehr nach einer Nasenoperationdie blutverkrusteten Tampons am nächsten Tag brutal aus der Nasegezogen worden, schilderte der 66-Jährige dem Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". "Das war so ein Schmerz, dass ich gesagt habe:Ich werde Arzt. Ich will mithelfen, dass die Medizin sanfter wird."Grönemeyer ist überzeugt, dass in jedem Menschen ein kleinerMedicus steckt, der spürt, was ihm guttut. "Aber wir verlieren diesesGespür, weil wir uns zu wenig Zeit für uns selbst nehmen", so derWissenschaftler. Wer zum Beispiel Yoga mache, habe diesesBewusstsein. "Man will mehr Zeit für sich, sich um sich kümmern,gesund bleiben - oder werden - ohne Tabletten." In seinem neuen Buch"Weltmedizin: Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst" befasstsich Grönemeyer mit dem Zusammenschluss von Schulmedizin undwissenschaftlich begründbaren Heilmethoden der verschiedenenKulturkreise.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 6/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell