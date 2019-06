Dietmar Woidke (SPD): Sind zum Dialog mit Russland verpflichtet

Bonn/Berlin (ots) - In der Diskussion zum Ende derRussland-Sanktionen, die Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU)angestoßen hatte, stellt sich Dietmar Woidke (SPD) hinter seinenKollegen. "Wir brauchen alle Arten von Dialog mit Russland. Wir habengegenüber Russland eine sehr große Verpflichtung. Die rührt ausunserer deutschen Geschichte her", sagte der MinisterpräsidentBrandenburgs im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Laut Woidke,gäbe es zum Dialog mit Russland keine vernünftige Alternative undDeutschland habe eine herausragende Verantwortung, mit Russland aufkultureller, wirtschaftlicher und sozialer Ebene im Gespräch zubleiben.Härte gegenüber Russland verlangt Woidke jedoch imUkraine-Konflikt. "Die Europäische Union muss stark bleiben und dieSanktionen werden dann abgebaut, wenn das Minsker Abkommen vonRussland Schritt für Schritt erfüllt wird". Woidke fügt hinzu, "dieostdeutsche Wirtschaft ist überproportional von den Sanktionenbetroffen", da die Verbindungen zu Russland stärker seien. Aus diesemGrund könne Ostdeutschland in der Europäischen Union und Nato eine"Brückenfunktion spielen", so Woidke.Im Hinblick auf die Personaldebatte um den SPD-Vorsitz fordertWoidke: "Der Osten müsste auch in der SPD-Politik eine größere Rollespielen".Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell