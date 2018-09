Dietmar Siemssen wird Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Düsseldorf (ots) -- Dietmar Siemssen übernimmt Vorstandsvorsitz am 01.11.2018- Er war zuvor CEO von Stabilus- Vorstandssprecher und CFO Rainer Beaujean wird seinen Vertragüber den 30.04.2019 hinaus nicht verlängernDietmar Siemssen (55) wird am 01. November 2018 denVorstandsvorsitz der Gerresheimer AG übernehmen. Das hat derAufsichtsrat der Gerresheimer AG in seiner heutigen Sitzungbeschlossen. Dietmar Siemssen war von 2011 bis Juli 2018 CEO vonStabilus und zuvor 19 Jahre bei Continental in verschiedenenSenior-Management-Positionen im In- und Ausland, unter anderem inAsien, tätig."Mit Dietmar Siemssen haben wir für die langfristige Führung derGerresheimer AG einen sehr erfahrenen Manager mit internationalerErfahrung gewonnen. Er hat den Wachstumskurs bei Stabilus starkvorangetrieben. Zudem hat er das Unternehmen erfolgreich an die Börsegebracht und eine strategisch bedeutsame Akquisition zielstrebigumgesetzt. Ich bin überzeugt, dass unter seiner Führung der vonGerresheimer erfolgreich eingeschlagene Wachstumskurs sowie diestrategische Verbreiterung erfolgreich ausgebaut werden wird",erläuterte Dr. Axel Herberg, Aufsichtsratsvorsitzender derGerresheimer AG."Die Gerresheimer AG ist ein international ausgerichtetes undanerkanntes Unternehmen. Als wichtiger Partner der Pharma-,Gesundheits- und Kosmetikindustrie gibt es vielfältige Möglichkeitenund Potenziale für die Zukunft. Auf diese spannende Aufgabe blickeich mit viel Optimismus", ergänzte Dietmar Siemssen.Dietmar Siemssen war seit 2011 CEO des internationalenAutomobilzulieferers Stabilus. Dietmar Siemssen hat das Unternehmenaus der Krise und auf einen erfolgreichen Wachstumspfad geführt.Unter seiner Führung wurde das Unternehmen vom Komponentenherstellerzum Systemlieferanten umgebaut, die Internationalisierung starkvorangetrieben, insbesondere in Nordamerika und Asien, sowie dasPortfolio auch außerhalb der Automobilindustrie diversifiziert. Mitder von ihm geprägten Wachstumsstrategie, ergänzt um eine großeAkquisition, steigerte das Unternehmen seinen Umsatz von rund EUR 360Mio. auf zuletzt nahezu eine Milliarde Euro. Unter seiner Führungwurde das Unternehmen in eine europäische Aktiengesellschaftüberführt, die seit 2014 an der Börse im SDAX gelistet ist. DerAktienkurs hat sich seit dem ersten Handelstag vervierfacht.Dietmar Siemssen war nach seinem Studium von 1994 bis 2011 beiContinental in verschiedenen Managementpositionen tätig, zuletzt alsLeiter eines Joint Ventures von Continental und Nisshimbo inYokohama, Japan, und hatte die Leitung Asien der Division Chassis undSafety inne. Dietmar Siemssen studierte unter anderem an der TUDarmstadt und schloss als Diplom-Wirtschaftsingenieur FachrichtungMaschinenbau ab. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und betreibtgerne Ausdauersport.Vorstandssprecher und CFO Rainer Beaujean hat dem Aufsichtsratmitgeteilt, dass er nicht für die vom Aufsichtsrat angebotene weitereAmtszeit von drei Jahren zur Verfügung steht."Ich habe das Angebot des Aufsichtsrats, meinen Vertrag für dreiweitere Jahre zu verlängern, nicht angenommen", sagte RainerBeaujean. "Gerresheimer steht heute hervorragend da, wesentlichestrategische Weichen sind gestellt. Nach sechs Jahren als CFO vonGerresheimer, davon die vergangenen sieben Monate alsVorstandssprecher, habe ich entschieden, mich beruflich neu zuorientieren. Selbstverständlich werde ich meinen Vertrag ohne jedeEinschränkung bis Ende April erfüllen."Dr. Axel Herberg, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, dazu: "Wirbedauern die Entscheidung von Herrn Beaujean, respektieren aber seineHaltung. Wir danken Herrn Beaujean ausdrücklich für seinehervorragende Leistung in den vergangenen sechs Jahren. Neben seinerRolle als CFO hat er im Februar dieses Jahres nach dem überraschendenAusscheiden des damaligen Vorstandsvorsitzenden zusätzlich die Rolledes Vorstandssprechers übernommen. In diese Zeit fällt dieAkquisition von Sensile Medical, einer klugen strategischenWeichenstellung, die das Unternehmen weiter voranbringen wird."Pressekontakt:Jens KürtenGroup Senior Director Communication & MarketingPhone +49 211 6181-250Fax +49 211 6181-241j.kuerten@gerresheimer.comOriginal-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuell