Dietmar Johannes Zimmer als neuer Präsident des Bundessprachenamtes begrüßt (FOTO)

Köln (ots) -"Mit Dietmar Johannes Zimmer kommt ein Präsident zu Ihnen, der aufeinen großen Erfahrungsschatz in Führungspositionen bauen kann",stellte Generalleutnant Klaus von Heimendahl den rund 300 Gästen denachten Präsidenten des Bundessprachenamtes vor. Der AbteilungsleiterPersonal im Bundesministerium der Verteidigung besuchte in seinerFunktion erstmalig das Bundessprachenamt und führte Zimmer amheutigen Mittwoch offiziell in sein Amt ein.Das Bundessprachenamt ist zentraler Sprachendienstleister für dieBundeswehr und den öffentlichen Dienst. "Seien Sie versichert, Ihrewichtige Tätigkeit wird wahrgenommen und sehr geschätzt!", wandtesich von Heimendahl in seiner Rede direkt an die Beschäftigten desAmtes. "Sie leisten als Lehrerinnen und Lehrer, als Übersetzerinnenund Übersetzer sowie als Dolmetscherinnen und Dolmetscher jeden Tageinen wichtigen Beitrag zur Einsatzfähigkeit der Bundeswehr", so vonHeimendahl weiter. Dem neuen Präsidenten wünschte er für die Arbeitals Vorgesetzter von etwa 1.000 Beschäftigten an über 60 Dienstortenviel Erfolg und Fortune."Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, die vielfältigenArbeitsbereiche beim Bundessprachenamt kennenzulernen", sagte Zimmerin seiner Antrittsrede. Der 61-jährige Jurist ist seit 1988 imVerteidigungsressort beschäftigt. Vor seinem Wechsel an dasBundessprachenamt war Zimmer Geschäftsführer der BwFuhrparkServiceGmbH. Davor arbeitete er fast zwei Jahrzehnte lang imVerteidigungsministerium - unter anderem war er dabei für Aus- undFortbildung sowie für internationale Verwendungen zuständig. DieInternationalität wird von nun an täglicher Begleiter seiner Arbeitsein. "Mir liegt besonders am Herzen, unsere Soldatinnen und Soldatenweiterhin mit unserer sprachlichen Expertise bei denAuslandseinsätzen zu unterstützen", betonte Zimmer.Das BundessprachenamtDas Bundessprachenamt ist zentraler Sprachendienstleister für dieBundeswehr. Es deckt den fremdsprachlichen Bedarf der Bundeswehr undim Bereich der Sprachausbildung auch den Bedarf anderer Bundes- undLandesressorts. Jährlich werden mehr als 15.000Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer fremdsprachlich ausgebildet,etwa 170.000 Seiten übersetzt und über 20.000 Stunden gedolmetscht.Auf Grundlage internationaler Vereinbarungen erlernen jedes Jahr biszu 700 Angehörige ausländischer Streitkräfte aus bis zu 60 Staatenbeim Bundessprachenamt Deutsch als Fremdsprache. DasBundessprachenamt mit Dienstsitz der Zentrale in Hürth bei Köln istim gesamten Bundesgebiet an rund 60 Dienstorten vertreten.