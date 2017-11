Dietmar Hopp und Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt beenden nach zehn Jahren einvernehmlich ihre freundschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit (FOTO)

München (ots) -Im Jahr 2007 wurde eine Symbiose basierend auf außergewöhnlicherwirtschaftlicher und medizinischer Arbeit im Herzen von Münchengeschaffen. Dietmar Hopp hatte in diesem Jahr hervorragendeGrundvoraussetzungen für eine sportorthopädische Praxis auf höchstemNiveau geschaffen, in der die medizinischen Ideen und Entwicklungenvon Dr. Müller-Wohlfahrt durch Integration von Orthopädie,Sportmedizin, Radiologie, Physiotherapie und medizinischerTrainingstherapie erheblich effizienter realisiert werden konnten,als an seinem vorherigen Praxisstandort. Nach einem Jahrzehnt hatsich Dietmar Hopp nun dazu entschieden, sich aus dieser Gemeinschaftzurückzuziehen.An die Stelle von Dietmar Hopp ist ein neuer finanzstarkerseriöser Unternehmer getreten, dessen Lauren VermietungsgesellschaftmbH die Praxisräume im Alten Hof für weitere 10 Jahre an Dr.Müller-Wohlfahrt vermietet hat. Damit ist der langfristigeFortbestand des weltweit renommierten Zentrums für die Untersuchungund Behandlung von Spitzensportlern, aber auch für viele anderePatienten, die medizinische Versorgung suchen, gesichert.Pressekontakt:Lauren Vermietungsgesellschaft mbHWinfried Raiber, GeschäftsführerT. +49 211 1306860E. winfried.raiber@dshg.deOriginal-Content von: Lauren Vermietungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell